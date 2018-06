Simak Penampilan Perdana Gorillaz Bawakan Album The Now Now di Tokyo

Tokyo: Gorillaz untuk pertama kalinya membawakan seluruh lagu dari album terbaru The Now Now dalam pertunjukan musik di Tokyo pada Senin dini hari waktu Jakarta, 25 Juni 2018. Pertunjukan 44 menit ini disiarkan langsung di YouTube dan dapat ditonton ulang hingga Selasa dini hari di kanal Gorillaz atau Boiler Room TV.



Pertunjukan langsung ini digelar jelang perilisan album The Now Now pada Jumat, 29 Juni mendatang. Sebelumnya, Gorillaz telah merilis lima singel perkenalan sejak akhir Mei, yaitu Lake Zurich, Humility, Sorcererz, Fire Flies, dan Hollywood.

Damon Albarn tampil bersama grup musiknya selama sekitar 44 menit. Ada pula empat pesonel virtual Gorillaz dan Snoop Dogg yang tampil dalam layar visual.Menurut keterangan resmi Boiler Room TV, rekaman pertunjukan ini bisa ditonton ulang hingga 24 jam setelah siaran langsung selesai, atau Selasa dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.The Now Now akan menjadi album keenam Gorillaz, menyusul Humanz yang dirilis tahun lalu di bawah label Parlophone. Album terbaru ini berisi 11 lagu. Selain lima nomor yang telah dirilis sebagai singel, ada Tranz, Kansas, Idaho, Magic City, One Percent, dan Souk Eye.Gorillaz adalah proyek grup musik virtual bentukan musisi Damon Albarn (Blur) dan komikus Jamie Hewlett. Secara virtual, grup ini berisi empat personel yaitu 2-D, Murdoc, Russel, dan Noodle.(ASA)