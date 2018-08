Rani Ramadhany Buka On Off Festival Perdana

Jakarta: Panggung perdana On Off Festival, kolaborasi Ismaya Group bersama para influencer yang tergabung dalam All Stars mulai digelar. Bertempat di halaman Pizza e Birra dan Kichenette Gandaria City, kemeriahan On Off Festival tampak mulai dipadati pengunjung.



Rani Ramadhany, drummer dan alumnus ajang Asia's Next Top Model Season 3 (2015) membuka panggung utama dengan aksi solo menabuh drum. Salah satu irama yang dibawakan yaitu This Is America.

Di sisi bersebrangan ada mini stage, tempat para influencer berbagi ilmu dan berbincang-bincang dengan ragam topik. salah satunya bakal ada talkshow bersama Benazio Rizky (Benakribo) tentang konten YouTube dan Instagram.Beberapa stand menarik turut memeriahkan acara mulai kuliner hingga stand merchandise. Tampak kuliner Sate Babi Bawah Pohon, Let's Go Gelato, Djournal, Cocoyo. Untuk merchandise disediakan ada stand penjualan merchandise dari All Stars (aksesori dan apparel dari influencer).Ada juga papan ekspresi bagi para pengunjung untuk menuliskan apapun yang diinginkan, terletap di depan map lokasi acara.On Off Festival digelar selama dua hari, Sabtu, 11 Agustus 2018 dan Minggu, 12 Agustus 2018. Hari pertama, selain dimeriahkan Rani Ramadhany, ada mantan koki cilik yang kini dikenal sebagai beauty vlogger Hanggini, Teddy Adhitya, Ben Sihombing dan Cindercella, Eka Gustiwana, Ananta Vinnie, Aulion, Niki 88rising, Conor Maynard dan Halsey.Beberapa remaja belasan tahun tampak mulai bersiap sejak gerbang dibuka pukul 14.00 WIB. Dua di antaranya Abel (17) dan Yosephine (13). Masing-masing dari mereka datang menunggu idola masing-masing."Lihat Halsey," papar Abel."Aku mau lihat Ben Sihombing dan Cindercella," sambung Yosephine.On Off Festival hari pertama dibuka mulai pukul 14.00 WIB hingga 23.00 WIB.(ELG)