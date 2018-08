Phil Collins Ajukan Syarat Khusus jika Genesis Ingin Reuni

London: Sudah 11 tahun Genesis vakum beraksi di panggung bersama sejak tur konser reuni bertajuk Turn It On Again. Salah satu penyebab grup musik rock progresif asal Inggris ini vakum bersama adalah kondisi kesehatan Phil Collins yang melemah. Kabar terakhir, dia menderita penyakit pelemahan saraf yang menyebabkannya sulit berjalan.



Namun, pada tahun lalu Collins muncul dalam tur konser solo Not Dead Yet! ditemani putranya, Nicholas yang memegang peran penabuh drum. Kembalinya Collins ke atas panggung memantik pertanyaan apakah Genesis ada kemungkinan untuk reuni.

"Saya tidak mengatakan tidak ada kemungkinan (reuni). Saya, Mike (Rutherford) dan Tony (Banks) masih berhubungan dekat. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika saya tidak bermain drum, tapi apapun bisa terjadi," papar musisi berusia 67 tahun itu kepada laman Rolling Stone.Dalam tur konser solo Collins bersama Nic, Banks dan Rutherford menyaksikan aksi panggung pasangan ayah dan anak itu. Collins bercerita, Banks dan Rutherford banyak meracau soal Nic.Collins menceritakan bagaimana Rutherford tertarik dengan Nic dan merasa bakat Collins menurun pada sang anak."Dia berusia 16 tahun saat itu. Saya rasa, jika kami (Genesis) akan melakukan sesuatu, Nic akan digandeng menjadi penabuh drum, karena rasanya saya sudah tidak sanggup lagi menabuh drum," kata Collins.Nic sendiri sebelumnya telah mendengar kabar dirinya akan dilibatkan dalam 'geng' sang ayah. Pada Januari 2017, tepat sebelum Nic menemani ayahnya tur solo, Nic teah mendiskusikan rencana dirinya bergabung dalam Genesis."Aku akan merasa sangat senang jika itu terjadi," ucap Nic.Dengan jujur, Nic begitu mengagumi Genesis. Namun, untuk kembali mengulang selebrasi kumpul-kumpul dalam tur musik seperti pada 2007 silam, dia tidak begitu yakin. Sebab, para penggawa Genesis kini sudah tidak begitu prima untuk bermain musik.Perbincangan ini belum benar-benar direncanakan oleh trio penggawa Genesis.Selain dikenal sebagai penabuh drum untuk Genesis, Phil Collins pun sukses dengan karier solonya sebagai musisi. Setidaknya ada 8 album studio yang berhasil ditelurkan sejak 1981-2010.Phil Collins juga piawai dalam menulis lagu dan pernah memegang peran sebagai produser musik.Bakat seni Collins tidak hanya menurut pada Nic. Phil Collins memiliki seorang putri yang kini aktif berperan sebagai yaitu Lily Collins.(ELG)