Imagine Dragons Rilis Soundtrack untuk Ralph Breaks the Internet

California: Grup pop rock asal Nevada Imagine Dragons telah merilis singel terbaru berjudul Zero. Ini adalah lagu yang akan menjadi soundtrack dan musik penutup film Ralph Breaks the Internet dari Walt Disney Animation yang akan tayang dalam waktu dekat.



Singel ini telah tersedia di sejumlah platform digital sejak 19 September 2018. Selain itu, video liriknya juga dirilis di YouTube. Untuk memuat liriknya, video ini menggunakan referensi segala tampilan antarmuka aplikasi internet terkini, seperti search engine, platform streaming, video call, messenger, berbagai meme kucing, serta iklan pop up.



Vokalis Dan Reynolds, dalam keterangan resmi yang dimuat di Billboard, menyebut bahwa film Ralph Breaks the Internet sangat pas dengan masalah yang dihadapi generasi internet terkini.



"Ini adalah film yang tepat waktu dalam banyak hal karena membahas beberapa isu identitas dan kesepian yang unik dari generasi internet. Perjuangan internal Ralph atas penerimaan diri benar-benar mengena ke kita dan lagu ini bicara tentang itu," kata Dan.



"Lagu ini adalah suatu dikotomi dalam beberapa hal, kadang ada lirik berat di atas instrumen yang sangat upbeat. Hasilnya adalah nada yang kadang manis pahit, yang terasa pas karena karakter Ralph yang kompleks," imbuhnya.



Sutradara Rich Moore menyebut bahwa Zero merupakan pilihan berani untuk lagu bagian credit. Rekan sutradara Phil Johnston menyebut tema liriknya bisa dipahami banyak orang.



"Lagu ini tentang seseorang yang merasa nol, seseorang yang belum selalu merasa berharga, seseorang yang seluruh harga dirinya digantungkan kepada satu teman. Ketika persahabatan itu terancam, ada banyak rasa tidak aman," ungkap Moore.



"Kita semua dapat memahami perasaan itu. Namun lagu ini bercerita bahwa kita tidak sendiri. Mereka menangkap tema film dengan cara yang juga membuat kalian ingin menari," ungkap Phil.



Ralph Breaks The Internet mengambil latar cerita enam tahun setelah peristiwa film pertama, Wreck-It Ralph (2012). Dua karakter gim video Ralph dan Vanellope, yang kini telah bersahabat, menemukan sambungan kabel internet di dunia perangkat gim video mereka. Lewat sambungan ini, mereka bertualang ke dunia digital baru.



Ralph Breaks the Internet dijadwalkan rilis di bioskop pada November 2018.





(ELG)