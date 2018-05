Dewa Budjana Kagum dengan Voice of Baceprot

Jakarta: Gitaris senior Dewa Budjana berkolaborasi dengan grup cadas Voice of Baceprot (VoB), dalam sebuah acara bertajuk Rock Your Music Through Diversity yang diselenggarakan di @america, Pacific Place, Jakarta, pada Jumat, 11 Mei 2018.



Dalam kolaborasi itu, VoB bersama Budjana membawakan lagu Gugur Bunga dan lagu Gigi yang berjudul Akhirnya.

Di atas panggung, Budjana tak segan memuji VoB, terlebih ketika tahu tiga remaja asal Garut itu mampu bermusik dengan baik dalam waktu singkat.“Empat tahun sudah main seperti itu luar biasa, orang berlatih butuh waktu lama baru membuat band, tetapi ini langsung bikini band. Untuk kemampuan bermusik, tergantung mereka sih kalau tetap konsistensi pasti bagus, karena bahannya sudah bagus. Saya tidak melihat kekurangannya,” kata Budjana kepada Medcom.id, setelah tampil bersama VoB.Para personel VoB bercerita bahwa mereka benar-benar belajar bermain instrumen dari nol pada empat tahun lalu. Keterbatasan yang ada membuat mereka jadi kreatif. Mereka berlatih menggunakan set drum yang dibuat dari peralatan bekas drum band.Kesempatan sepanggung dengan Budjana tidak disia-siakan oleh VoB. Mereka “menembak” Budjana langsung di atas panggung untuk mengajak kolaborasi lanjutan.“Om Budjana mau enggak kolaborasi untuk album kami?” tanya sang vokalis, Firda Kurnia.”“Ayo saja. Pokoknya siap. Saya baru dengar mereka main seperti ini, saya baru liat sangar banget,” jawab Budjana.VoB terdiri dari Firda Kurnia (vokalis, gitaris), Widi Rahmawati (bassist) dan Euis Siti Aisah (drummer). Pada 1 Mei 2018, grup yang identik mengenakan hijab ini baru saja merilis singel berjudul School Revolution dengan Stephan Santoso sebagai produser.(ASA)