Endah N Rhesa Janjikan Kejutan di Album Terbaru

Jakarta: Alunan gitar dan bass dari Endah N Rhesa tampaknya akan berimprovisasi dalam album terbaru. Sukses menelurkan empat album, kini pasangan musisi Endah Widiastuti dan Rhesa Aditya mulai bereksperimen dalam bermusik.



"Kami bikin album, mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Rekaman sudah selesai 99 persen, tinggal mixing, mastering, bikin cover. Kebetulan ini Mas Rhesa semua yang melakukan jadi mungkin akan dikebut. Mungkin bisa dalam hitungan dua bulan. Paling lama mungkin tiga bulan. Lebih cepat, lebih asyik," cerita Emdah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Juni 2018.

"It's different, beda sama album-album yang sebelumnya. Endah N Rhesa inginnya akan, mungkin bisa jadi reaksinya, 'Wow ini Endah N Rhesa.' Nah, itu," imbuhnya.Endah mengatakan, akan ada warna berbeda yang disuguhkan dalam album baru nanti. Dalam empat album terdahulu, Endah N Rhesa konsisten bermain di warna musik folk dan akustik. Keduanya melalui proses panjang termasuk ketika menghadapi perbedaan pendapat."Lumayan, cukup drastis. Kami memang mengeksplor sesuatu yang belum dilakukan di empat album sebelumnya. Saya sendiri sebetulnya dalam prosesnya juga excited, banyak juga pergontokan yang lumayan serius, karena saya sama Rhesa kalau main musik sangat serius jadi, untuk album ini lumayan berat konsep awalnya karena berkaitan dengan selera musik dan berkaitan dengan apa yang biasa kami lakukan. Ternyata untuk masuk ke zona yang di luar kami yang biasanya memang membutuhkan banyak brainstorm, proses yang panjang sampai akhirnya bisa jadi album," kata Endah."Tapi yang jelas it's going to be different, it's going to be 'what?' (mengejutkan)," imbuhnya.Duo musisi Endah N Rhesa sudah sejak lama bermusik dan memiliki literasi mumpuni di bidang seni musik. Endah dan Rhesa menjadikan musik sebagai wadah pertumpahan ide hingga yang dari awalnya berkarier solo kemudian menjadi duo.Pada 2005 Endah N Rhesa merilis album Nowhere To Go dengan nuansa akustik dinamis yang memuat salah satu lagu When You Love Someone, lagu yang paling banyak diperdengarkan saat itu. Album ini kemudian dikemas ulang dengan audio yang lebih baik bekerja sama dengan label demajors pada 2009 dan berhasil masuk dalam daftar 20 album terbaik versi Rolling Stone Indonesia.(ELG)