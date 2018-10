BTS Senang Kembali Berkolaborasi dengan Steve Aoki

Jakarta: Bangtan Boys (BTS) kembali digandeng oleh produser sekaligus musisi Steve Aoki. Kali ini musisi lintas negara tersebut berkolaborasi dalam singel Waste It On Me.



"Kami senang untuk kolaborasi yang penuh makna ini. Lagu ini begitu luar biasa, kami merasa nyaman bekerja dalam proyek ini. Ini adalah lagu pertama kami yang seutuhnya menggunakan bahasa Inggris," ungkap BTS, dilansir dari NME.

"Menyenangkan saat melakukan proses rekaman lagu. Kami berharap ini akan menjadi hadiah terbaik untuk penggemar kami," lanjutnya.Lagu ini masuk dalam album terbaru Steve Aoki Neon Future III yang akan dirilis pada 9 November mendatang.Sebelumnya, Steve Aoki berkolaborasi dengan BTS dalam singel remix Mic Drop untuk album BTS Love Yourself: Answer. Video ini dikabarkan berhasil menembus angka 365 juta kali diputar di YouTube.Selain BTS, Steve Aoki berkolaborasi dengan sejumlah musisi dalam album terbarunya yaitu Louis Tomlinson, Bella Thorne, Blink-182, Lil Yachty, serta Daddy Yanke.Di samping itu, leader BTS Kim Namjoon (Rap Monster) merilis proyek solonya yakni mono, berkolaborasi dengan duo musisi elektronik Honne dan grup band indie Korea Nell serta penyanyi K-pop eAeon.Pada 15 November nanti BTS merilis film dokumenter Burn The Stage yang menampilkan kenangan mereka saat melalui 2017 Wings Tour.