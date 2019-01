Video BTS dan Blackpink Sempat Hilang, YouTube Beri Penjelasan

Seoul: Sejumlah video musik dari grup K-Pop seperti BTS dan Blackpink sempat diturunkan oleh YouTube pada Selasa kemarin, 15 Januari 2019 karena persoalan klaim hak cipta. Sehari berikutnya, pihak YouTube merilis pernyataan resmi bahwa klaim tersebut ternyata palsu.



Video musik yang sempat diturunkan antara lain Singularity dari BTS, Ddu-Du-Ddu-Du dari Blackpink, Solo dari Jennie Blackpink, Flower Road dari Bingbang, Likey dan Like Ooh-Ahh dari Twice, serta New Face dari PSY. Menurut laporan Billboard, video kembali normal dan tersedia di situs web setelah 1,5 jam diturunkan.

Pihak YouTube di Twitter (@TeamYoutube) menyebut bahwa video musik itu diturunkan setelah ada klaim pelanggaran hak cipta oleh perusahan Aiplex Private Software Limited. Namun klaim ini langsung dicabut lagi setelah 1,5 jam.Pada Rabu, 16 Januari, pihak YouTube merilis pernyataan resmi terkait kasus tersebut. Rupanya, klaim dari Aiplex adalah klaim palsu sehingga video bisa tayang kembali."Kami percaya bahwa pemegang hak cipta hanya akan mengklaim konten yang benar-benar mereka miliki. Kami dituntut hukum untuk menghapus konten semacam itu jika mendapat pemberitahuan," kata juru bicara YouTube.Dia juga menjelaskan bahwa kasus tersebut selesai bukan atas mediasi pihak YouTube, tetapi setelah ditangani para pihak yang terlibat. Kendati begitu, mereka siap untuk menengahi sengketa hak cipta dan menindak pihak yang berulang kali melakukan klaim palsu."Kami punya tim peninjau untuk mendeteksi dan mencegah klaim yang tidak akurat, menindak para pemegang hak cipta yang diketahui atau berulang kali membuat kekeliruan, dan menawarkan proses sengketa yang sehat bagi para pengguna yang merasa video mereka telah diklaim secara keliru," jelasnya.(ELG)