Tiba di Indonesia, Kenny G Ceritakan Kisah di Balik Lagu The Moment

Jakarta: Kenny Gorelick yang populer dengan nama panggung Kenny G adalah pemain saksofon yang memiliki panggung khusus di hati penikmat musik jazz. Dari beberapa lagu yang dirilis sejak 1980-an, satu karya populer yang kerap kali diperdengarkan di Indonesia adalah The Moment.



Singel The Moment menjadi lagu utama dalam album berjudul sama yang dirilis pada 1 Oktober 1996 melalui Arista Records. Tercatat hingga berita ini diturunkan, lagu tersebut telah diputar sebanyak 52 juta kali melalui akun YouTube KennyG.

“Saya ingat ketika menulis lagu itu berada di Seattle. Selalu hujan ketika di Seattle (saat itu). Lagu itu adalah lagu kesedihan, langit yang gelap, dan ketika saya menulisnya, sulit untuk mengungkapkannya. Saya hanya merasakannya, mendengarnya, kemudian memainkannya. Lagu itu bagi saya, sesuatu yang baik akan terjadi,” papar pemain saksofon berusia 62 tahun itu menanggapi pertanyaan Medcom.id di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Senin, 5 November 2018.The Moment diartikan Kenny G sebagai situasi sekarang yang harus dijalani. Ia ingin membagi pesan bahwa setiap manusia baiknya menjalani kehidupan yang sekarang daripada harus berlama-lama pada masa lalu atau memikirkan masa depan.“Tidak ada inspirasi spesifik untuk lagu The Moment. Seperti Anda tahu, setiap orang harus hidup di kehidupan sekarang (at the moment). Anda tidak harus hidup di masa lalu, di masa depan, (melaluinya) itu tidak mudah. Saya bahkan tidak tahu apakah semua orang bisa melakukannya, tetapi setidaknya kita bisa mencoba. Karena saya selalu berpikir apa yang akan terjadi. Kita tidak harus selalu berpikir tentang masa lalu dan masa depan.”“The Moment adalah pengingat yang baik. Ketika saya memainkannya, saya hanya mengingat apa yang terjadi hari ini,” ceritanya.Kenny G akan menggelar konser keduanya di Indonesia, tepatnya di The Hall Kasablanka Jakarta, pada Selasa, 6 November 2018. Musisi kelahiran Seattle itu akan membawakan beberapa lagu lama dan dikenal oleh pendengar musiknya seperti Siluet, Forever in Love, Havana, Songbird, dan tentu saja The Moment.Aksi panggung Kenny G akan dibuka dengan penampilan Ardhito Pramono sekitar pukul 18.30 WIB, setengah jam sebelum Kenny G tampil.Ini bukan kali pertama Kenny G bertandang ke Indonesia. Ia sempat mampir ke Prambanan Jazz Festival di Yogyakarta pada Oktober 2015.(ASA)