Audisi Planetrox, Cari Band Indonesia untuk Tampil di Kanada

Metrotvnews.com, Jakarta: Planetrox Indonesia 2017 membuka kesempatan audisi bagi grup musik untuk memenangkan hadiah tampil di Festival Encol et macadam, Quebec, Kanada. Festival musik itu merupakan yang terbesar di wilayah Kanada bagian Timur.



Audisi ini terbuka untuk semua genre, bagi grup yang berdomisili di Indonesia dan memiliki lagu ciptaan sendiri. Pendaftaran dapat dilakukan melalui www.planetrox.ca dengan membayar biaya pendaftaran, atau melalui email ke planetroxindonesia@gmail.com dengan biaya Rp150 ribu.

Ini bukan kali pertama Planetrox digelar. Sejak 2011 Planetrox digelar dan memilih satu band untuk tampil di Kanada. Mereka yang pernah terpilih untuk tampil di Festival Encol et Macadam adalah Cupumanik (2011), Navicula (2012), Saint Loco (2013), Streetwalker (2015), Rising The Fall (2016)Sejak 2015, Planetrox Indonesia dan Heaven Records (pemegang lisensi audisi) bekerjasama dengan The Rock Campus dalam menggelar audisi di Indonesia.Proses audisi dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai sejak bulan Februari hingga Juli mendatang.Indonesia dianggap pemerintah kota Quebec memiliki potensi menarik dalam bidang musik dan dunia kreatif. Pemenang audisi ini akan diberikan tiket dan akomodasi penuh.Festival Envol Et Macadam merupakan festival musik rock/alternatif yang digelar rutin satu tahun sekali, setiap bulan September. Festival itu sudah dimulai sejak 1996. Sejumlah band papan atas pernah tampil di sana, antara lain Bad Religion, SUM 41, Bloc Party, hingga Mastodon. Festival itu digelar selama tiga hari berturut-turut dengan suguhan 4-5 panggung dalam ruangan dan 1 panggung luar ruangan.(DEV)