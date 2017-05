Eva Celia Prioritaskan Karier Bermusik

Metrotvnews.com, Jakarta: Pada akhir tahun lalu, Eva Celia merilis album debut berjudul And so It Begins. Sesuai judulnya, album itu sebagai tanda pengemberaan Eva di jagat industri musik.



Dengan status album debut, apa yang dicapai Eva dalam And so It Begins adalah sesuatu yang melebihi ekspektasi. Baik dari segi teknis maupun musikalitas. Namun, muncul satu pertanyaan penting, apakah Eva akan menjaga konsistensi bermusik? Mengingat dia juga memiliki karier sebagai seorang aktris.

"Saat ini fokus di musik. Tetapi enggak menutup diri akan kesempatan-kesempatan yang akan memberikan pelajaran. Tetapi prioritas sekarang memang di musik,” jawab Eva, beberapa saat sebelum dirinya naik pentas dalam tur konser 3 Cerita 1 Ruang.Eva bersama Kunto Aji dan Jordy Waelauruw baru saja menyelesaikan tur enam kota bertajuk Intimate Tour 3 Cerita 1 Ruang. Seri terakhir tur itu digelar di Teater Salihara, Jakarta Selatan, pada Selasa (16/5/2017).Tur ini dimanfaatkan Eva untuk memperkenalkan sisi lainnya yang belum banyak diketahui publik.“Salah satu visi misi saya memperkenalkan sisi Eva yang lain. Banyak juga yang datang dan tahunya saya seperti itu. Tetapi akhirnya tahu dan mereka menerima,” kata Eva.Pada tahun 2014 Eva berperan dalam film Pendekar Tongkat Emas arahan sutradara Ifa Isfansyah. Eva mendapatkan peran penting dalam film itu, sekaligus membuktikan kualitas aktingnya di samping sederet aktor dan aktris top lain, di antaranya Nicholas Saputra, Reza Rahadian, Slamet Rahardjo, dan Christine Hakim.Album And so It Begins dikerjakan Eva dengan melibatkan musisi-musisi top. Termasuk Justin Stanton dan Mark Letteri dari Snarky Puppy.(ELG)