Harry Styles Sempat Grogi Sebelum Lagu Solonya Dirilis

Metrotvnews.com, Jakarta: Harry Styles akhirnya resmi meluncurkan singel perdananya sebagai penyanyi solo sejak One Direction vakum. Seperti sudah diketahui sebelumnya, singel solo Harry berjudul Sign of the Times.



Harry mengikuti jejak personel One Direction lain seperti Niall Horan dan Louis Tomlinson yang terlebih dulu merilis lagu sendiri. Harry mengaku gugup sebelum lagunya dirilis.

"Ini sedikit aneh. Aku merasa seperti sudah begitu lama hibernasi di studio rekaman," ujar Harry seperti dikutip Reuters.Media-media di Inggris langsung membandingkan musik yang dibawakan Harry dengan David Bowie."Ini lagu yang paling aku banggakan ketika menulisnya," ucap Harry.Setelah merilis singel, Harry segera menyiapkan album perdana. Menurut Harry, dia ingin menulis lagu yang benar-benar jujur dan sesuatu yang dia suka."Aku pikir Sign of the Times dalam hal kejujuran merupakan representasi yang baik dari album," tuturnya.Sebelum benar-benar merilis singel, Harry sempat terjun ke dunia akting dengan membintangi film Dunkirk. Kini, Harry kembali ke tempatnya berasal sebagai penyanyi.(ELG)