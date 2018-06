Pelaku Penembak XXXTentacion Ditangkap

Florida: Pihak kepolisian telah melakukan investigasi terhadap pembunuh rapper XXXTentacion. Dilansir dari laman NME, pelaku berusia 22 tahun itu ditangkap di Pompano, Florida.



TMZ melaporkan pihak detektif di Florida menangkap tersangka bernama Dedrick Devonshay Williams, 22 tahun, yang telah ditahan sejak Rabu, 20 Juni lalu sekitar pukul 7 malam waktu setempat dan didakwa melakukan tindak pembunuhan.

In just more than 48 hours, #BSO homicide detectives arrested Dedrick Devonshay Williams for the murder of Jahseh Onfroy, also known as XXXTentacion. Williams (dob 3/23/96) was taken into custody shortly before 7p.m. in Pompano. More details will be released later today. pic.twitter.com/OkP2usoqNH