Endah N Rhesa Antusias Perdana Tampil di Gunung Bromo 2018

Jakarta: Duo Endah N Rhesa perdana didaulat sebagai penampil dalam perhelatan musik tahunan Jazz Gunung Bromo 2018. Endah memiliki kesan berbeda terhadap konsep perhelatan musik bertaraf Internasional yang digelar di kaki Gunung Bromo itu.



"Kami sebagai musisi selalu mencari, ada pengalaman di tempat kami bermain. Jazz menurut saya salah satu venue acara yang mungkin berbeda, sangat berbeda di antara festival jazz lainnya. Pertama dari segi venue yang dilakukan di atas 2000 mdpl (di atas permukaan laut) ini mungkin pertama kali pengalaman kami berdua di venue seperti itu. (Kedua) Dari segi estetis tidak menghilangkan unsur nature, itu sangat membantu musisi untuk bisa membantu merespons dan sound system, ada lighting, tapi kita bisa melihat suasana langit yang ada," kata Endah di Ecology Bistro, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Juni 2018.

"Ketiga, ada unsur kalau dibilang estetis, saya pribadi, saya sangat suka panggung amphitheater buat saya sebuah panggung yang memudahkan musisi untuk berinteraksi karena kita tidak merasa lebih, tidak dibatasi dari penonton. Kita merasa we have the same role, same part. Saya lihat secara desain apa yang sudah ada ini adalah sebuah festival yang ideal untuk saya dan Rhesa punya tantangan baru dan referensi seperti apa yang akan dilakukan musisi, apa yang ditampilkan, karena musisi yang diundang, mereka memiliki sajian yang cukup spesial," kata Endah."Selain itu, kebersamaan (bersama Rhesa) lebih mendalam," imbuhnya sambil melempar senyum pada Rhesa.Soal daftar lagu yang dibawakan, Endah masih enggan membocorkan. Namun, dia memaparkan, lagu-lagu yang dibawakan akan ikut membawa kehangatan bagi para penonton.Jazz Gunung Bromo 2018 menjadi spesial karena bertepatan dengan satu dekade sejak digelar pada 2008 lalu.Endah N Rhesa dijadwalkan tampil pada gelaean hari ketiga 29 Juli 2018 di pagi hari. Malam hari sebelumnya, Endah mengiringi aksi musisi Bintang Indrianto Soul of Bromo. Endah ikut didapuk sebagai musisi tamu dalam album terbaru Bintang Indrianto.Jazz Gunung Bromo 2018 digelar selama tiga hari pada 27-29 Juli 2018 di Jiwa Jawa Resort Bromo, Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur.(ELG)