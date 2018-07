Tiket Konser Termahal Syahrini Dijual Seharga Rp25 Juta

Jakarta: Syahrini akan menggelar konser dengan tajuk Journey of Princess Syahrini (JOS). Panggung ini menjadi selebrasi penyanyi dengan sapaan akrab Princess yang telah berkarier di industri hiburan selama 10 tahun.



Tiket termahal yang ditawarkan senilai Rp25 juta, nominal yang sama dengan harga tiket termahal konser Celine Dion di Sentul pada 7 Juli 2018. Jika dibandingkan, patokan harga tiket Rp25 juta dalam konser Celine Dion di Sentul, penonton mendapatkan fasilitas khusus berupa seat terdepan.

Harga yang ditawarkan terbilang prestise karena Celine menyandang status diva internasional. Kariernya dirintis sejak usia belia dan menuai banyak prestasi. Sebut saja dua singel soundtrack film yang berhasil populer dan masih dinikmati lintas generasi yaitu My Heart Will Go On untuk film Titanic (1997) dan Beauty and the Beast (1991).Syahrini memulai debut sebagai penyanyi saat merilis album perdana bertajuk My Lovely (2008). Kehadirannya dengan beberapa jargon unik seperti Cetar Membahana dan Bulu Mata Badai ikut melambungkan namanya. Ditambah saat dia berduet dengan Anang Hermansyah di lagu Jangan Memilih Aku (2009). Setelah berduet dengan Anang, Syahrini melanjutkan karier solonya. Sudah ada empat album yang dirilis oleh Syahrini selama 10 tahun berkarya di dunia musik.Selain Syahrini, penyanyi diva internasional Mariah Carey akan menyambangi Indonesia lewat aksi panggungnya di Taman Lumbini, Pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada November mendatang. Tiker konser termahal yang ditawarkan sejumlah Rp12,5 juta. Adapun fasilitas yang ditawarkan berupa Meet and Greet serta jamuan makan malam.Pentas musik Journey of Syahrini akan digelar di Artpreneur Ciputra Jakarta pada Kamis, 20 September 2018 dimulai pukul 20.00 WIB. Tema konser mengusung Music & Show Comedy. Dalam aksi panggungnya, Syahrini menggandeng Glenn Fredly dan Tompi.Konser Syahrini dipromotori Berlian Entertainment dan Hype Festival. Tiket konser Syahrini dibuka untuk fase pertama dengan batas akhir pembelian 31 Juli 2018. Kelas tiket dibagi menjadi lima kelas yaitu Silver Rp335 ribu, Gold Rp825.500, Platinum Rp1.098.000, VIP Rp2.188.000 dan kelas Diamond Rp3.823.000. Tiket dapat diakses melalui laman www.berlianentertainment.com.(DEV)