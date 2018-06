Alicia Keys Bentuk Gerakan untuk Kemajuan Perempuan di Industri Musik

California: Penyanyi dan produser musik Alicia Keys sedang menginisiasi sebuah gerakan berisi para pelaku industri musik khusus perempuan bernama She Is the Song. Misi gerakan ini adalah memajukan peran perempuan, yang selama ini sangat kecil, dalam industri musik Amerika.



Seperti dilaporkan Variety, proyek ini diumumkan Alicia dalam pidatonya untuk pertemuan tahunan National Music Publisher Association di New York pada Rabu, 13 Juni 2018. Alicia menerima penghargaan Icon Songwriter.

"Aku telah mengumpulkan kekuatan bersama sekelompok perempuan sangat kuat, meliputi eksekutif, penulis lagu, artis, para ahli (teknis produksi musik), produser, dan penerbit, untuk membantu membentuk ulang industri yang kita semua cintai, dengan menciptakan kesempatan nyata dan sebuah saluran bakat bagi perempuan lain," kata Alicia."Kami ingin menciptakan sebuah model perubahan yang bisa berdampak bagi perempuan lintas semua industri. Kita layak mendapat penghargaan sepenuhnya, dan banyak perempuan lintas industri berkata tak ada lagi waktu bagi standar ganda," imbuhnya.Pelantun Girl on Fire ini lantas bercerita tentang pentingnya perempuan berjuang untuk mendapatkan posisi yang setara. Dia menyebut 2018 adalah tahun pemberdayaan dan awal mula banyak hal baik.Baginya, musik adalah medium ampuh dan berusia panjang untuk menularkan sebuah semangat. Penulis lagu dianggap lebih kuat dari politisi dan pemerintah karena musik yang mereka tulis bisa sampai secara lebih personal bagi orang-orang.Alicia mengajak orang-orang untuk lebih peka dan menghargai keberagaman di lingkungan kerja. Dia berharap lebih banyak lagi perempuan yang direkrut dalam proyek-proyek musik.Dia menyebut tingkat keterlibatan perempuan dalam industri musik sangat rendah secara kuantitatif. Porsi ini bisa terbaca dalam sebuah statistik penelitian dari University of Southern California terhadap nomine Grammy 2018.Dari 3.000 penulis lagu pop, hanya 12% yang perempuan. Lalu insinyur musik perempuan hanya 3% dan produser perempuan hanya 2%, salah satunya Alicia."Dunia kita 50-50, dan inilah waktunya bagi industri kita untuk merenungkan hal itu," ungkapnya.Pemilik nama asli Alicia Augello Cook ini kini berusia 37 tahun. Dia telah merilis enam album solo sejak 2001. Selain bermusik, Alicia juga menjadi aktris di sejumlah serial dan film.(ASA)