Ed Sheeran Artis Terpopuler di Radio & TV Inggris

London: Ed Sheeran dinobatkan sebagai penyanyi yang lagu-lagunya paling sering diputar di radio, televisi, bar, dan klab di Inggris selama 2017. Data tahunan ini dirilis oleh perusahaan lisensi musik PPL.



Menurut data itu, seperti dilaporkan Aceshowbiz, Ed Sheeran berada di posisi paling atas, mengalahkan grup Little Mix dan Coldplay, serta DJ asal Skotlandia Calvin Harris.

Untuk tangga lagu, Shape of You dari Ed Sheeran menjadi lagu paling sering diputar selama 2017. Posisi berikutnya ditempati oleh Symphony dari grup Clean Bandit. Posisi ketiga adalah Castle on the Hill, yang mana juga diciptakan dan dinyanyikan Ed.Divide, album studio ketiga Ed, menjadi album dengan penjualan tertinggi di Inggris pada 2017. Total angka penjualan album adalah 2,7 juta.Ed adalah penyanyi dan penulis lagu asal Inggris kelahiran 1991. Dia telah merilis tiga album sejak 2011, yaitu Plus, Multiply, dan Divide. Pada 2017, dia menerima penghargaan Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE) dari Pangeran Charles atas baktinya di bidang musik dan amal.Ed pernah hampir bertandang ke Indonesia untuk tur musik pada 9 November 2017, tetapi batal karena cedera retak tulang di pergelangan tangan.(ELG)