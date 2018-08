Antusias Paramore Bawakan Lagu Lama, Penonton Rela Antre 4 Jam

Tangerang: Menebus kesalahan saat konser batal pada Februari lalu, Paramore kembali menggelar konser di Indonesia, Sabtu, 25 Agustus 2018 di ICE BSD, Tangerang.



Penonton tampak antusias dengan kehadiran Paramore. Pantauan Medcom.id di area konser hingga pukul 14.30 WIB, sejumlah penonton rela dulu di atas aspal panas dan mengantre. Beberapa penonton sudah mengantre sejak pukul 10.00 WIB dan ada yang mengantre sejak pukul 12.00 WIB.

Davina (20) dan Ica (21), dua mahasiswi asal Jakarta rela mengantre sejak pukul 12.00 WIB untuk menyaksikan aksi Paramore. "Sempat kecewa kemarin sudah lama menunggu ternyata batal. Waktu itu antrean panjang dan panas banget," ujar Davina."Senang sih. makanya kita keep tiketnya. Pas reschedule senang banget, parah," kata Ica.Davina dan Ica penonton konser Paramore (Foto: Medcom/Cecylia)Mereka berharap Paramore tidak hanya membawakan lagu-lagu di album After Laughter dalam turnya kali. Setidaknya singel Missery Business, That's What You Get dan Ignorance ikut dibawakan.Sementara itu, Sheren (19) dan Syanin (20) asal Tangerang sudah mempersiapkan kostum khusus untuk bisa menyaksilan penampilan Paramore. "Aku dari jam 10 pagi, sudah prepare karena memang suka banget sama Paramore dari dulu," kata Syanin.Lain lagi dengan Hanna, Gina dan Ayu. Mereka berasal dari Tangerang dan Bogor untuk bisa menyaksikan aksi panggung Hayley William Cs. "Senanglah, ini sudah penantian panjang banget. Sebenanrya aku suka dia (Hayley) dari dulu, tapi enggak apa-apa kalau Hard Times, Rosed-Colored Boy dibawakan," ujar Hanna."Aku ingin dengar Playing God," kata Gina.Penonton konser Paramore (Foto: Medcom/Cecylia)Antrean mengular di depan Hall 10 ICE BSD Tangerang hingga pintu gerbang dibuka pukul 16.00 WIB.Menunggu pintu gerbang area konser Paramore dibuka, penonton pemegang tiket konser sempat berlari mendekati pagar pembatas saat petugas meminta merapikan barisan. Sempat ada aksi lari-lari kecil massal dari penonton mendapatkan barisan terdepan."Wooo," bunyi sorak paripurna pemegang tiket di depan ICE BSD Tangerang, Sabtu, 25 Agustus 2018.Sementara itu di tengah kerumunan penonton tampak beberapa ojek yang membawakan pesanan makanan penonton. Rupanya, beberapa di antara mereka menyempatkan diri memesan makanan via ojek online sembari menunggu area panggung dibuka.Antrean konser Paramore (Foto: Medcom/Cecylia)Band Kotak didapuk sebagai grup musik pembuka aksi panggung Paramore.Kedatangan Paramore kali ini merupakan konser kedua, setelah sebelumnya mereka datang pada 2011 di Ancol. Paramore semula dijadwalkan menggelar konser di Indonesia pada Februari 2018, tetapi terpaksa batal lantaran kondisi kesehatan Hayley yang tidak memungkinkan. Kembalinya Paramore kali ini mengusung konsep Tour Five dengan panggung berbeda di beberapa panggung Asia dengan konsep Tour Four.Konser grup musik asal Tennessee, Amerika Serikat itu dalam rangka promo album terbaru mereka After Laughter.(ELG)