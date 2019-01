Love Festival 2019 Bawa Nuansa Nostalgia Band 90-an

Jakarta: Promotor Berlian Entertainment dan Hype Festival kembali menggelar panggung ketiga Love Festival. Kali ini turut menggandeng Panorama Live.



Masih bernuansa kasih sayang di bulan Februari, ada sembilan band yang kembali dihadirkan dalam formasi awal yaitu, Project Pop, Nidji, Element, Yovie & Nuno, Padi Reborn, Maliq & D'Essentials, Kerispatih, Pure Saturday, dan Gigi. Masing-masing band memiliki tajuk konser yang berkaitan dengan kisah mereka dalam empat momentum, Cinta, Perjalanan, Persahabatan, dan Perpisahan.

"Audience yang hadir mendapatkan cerita, value dari konser tersebut, performer memiliki pengalaman tak terlupakan," kata Dino Hamid, CEO Berlian Entertainment di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.Gigi mendapat tajuk Perjalanan yang memaknai kebersamaan Gigi selama bermusik. Tepat pada Maret mendatang, Gigi berusia 25 tahun, momen ketika Gigi merilis album debut dimaknai sebagai tanggal terbentuknya Gigi.Maliq & D'Essentials pun ikut merayakan hari jadi mereka yang genap berusia 17 tahun pada Mei nanti. Ada Satrio dan Ifa Fachir, personel awal berdirinya Maliq & D'Essentials. Tema yang diusung Road to 17 Maliq & D'Essentials.Padi Reborn yang sempat vakum, kembali dengan formasi awal. Dalam tajuk Love and Harmony Padi kembali menembangkan lagu-lagu hits mereka dan membawa kembali nuansa 90-an.Element yang sempat bongkar pasang personel juga tampil dalam bentuk reuni merayakan kebersamaan bermusik selama 20 tahun. Ada juga Project Pop dalam tajuk 5 Bodies 6 Souls, Yovie & Nuno yang turut menggandeng Audi Item dan para personel awal, Pure Saturday bersama Suar, Nidji bersama Giring sebagai panggung terakhir dan Kerispatih yang kembali naik pentas bersama Sammy Simorangkir.Ada tiga panggung dalam konsep berbeda yaitu Love Stage, Hope Stage, dan Passion Stage. Pengunjung wajib datang menggunakan dress code seperti saat Love Festival tahun lalu. Untuk perempuan berstatus singel memakai nuansa merah, pria berstatus singel bernuansa hitam, dan yang telah memiliki pasangan mengenakan nuansa putih.Tiket konser dibagi menjadi tiga bagian yaitu Festival Rp553 ribu, Silver Rp662 ribu, Gold Rp825 ribu, dan Platinum Rp1.370.000, dan Diamond Rp3.823.000. Tiket dapat dibeli melalui laman www.lovefestindo.com.Love Festival Vol. 3 "Love is Live, 9 Concerts in 1 Night" digelar pada Jumat, 8 Februari 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.(ELG)