Naura Sebarkan Pesan Kasih Sayang lewat Album Katakanlah Cinta

Jakarta: Adyla Rafa Naura Ayu kembali merilis karya terbaru. Tepat di usia 13 tahun, putri dari penyanyi Nola BE3 itu merilis album keempat bertajuk Katakanlah Cinta. Sebagai perkenalan album, Naura melepas singel utama berjudul sama.



"Lagunya tentang kita, harus ingat untuk ngomong I love you, I miss you. Habiskan waktu sama orang-orang yang kalian sayangi. Jadinya sebelum terlambat, menyesal, mendingan kita menghabiskan waktu bersama," kata Naura dalam perilisan album Katakanlah Cinta di KFC Gunawarman, Jakarta Selatan, Jumat, 2 November 2018.

"Lagu ini bikin kalian langsung bilang I love you, I miss you. Bikin kalian sayang sama semua orang yang disayangi terutama keluarga."Selain Katakanlah Cinta, Naura juga menciptakan lagu untuk para penggemar setianya, Teman Naura lewat lagu Selamanya Untukmu (#TemanNaura)."Sebenarnya lagu awalnya buat sahabat-sahabat aku tapi aku pikir juga cocok untuk teman Naura dan aku pikir mereka bakal ada sampai Naura besar nanti," tuturnya.Album Katakanlah Cinta adalah album keempat Naura sepanjang berkarier. Ia memulai debutnya lewat album Dongeng (2013), Langit yang Sama (2016), Soundtrack Naura & Genk Juara (2017). Selain mengisi soundtrack, Naura bermain dalam Naura & Genk Juara sebagai pemeran utama.Sembilan dari 11 nomor lagu di album keempat ini juga bercerita tentang cinta yang universal. Di antaranya Mendengar Alam (solo version), Karena Kamu Artinya Cinta (Sentuhan Hati), Dunia Kita Penuh Cinta, Untuk Tuhan, Bully, Who You Are, Jangan Jangan, Aku Indonesia, Juara (solo version).Beberapa dari kesebelas lagu digarap oleh Mhala dan Tantra Numata sebagai komposer dengan music director Ava Victoria.Rencananya album Katakanlah Cinta dirilis kembali pada Januari 2019 dengan menyisipkan augmented reality dari Naura. Teman Naura diharapkan bisa lebih dekat ketika membeli album Naura.Album ini didistribusikan oleh Trinity Optima Peoduction bersama Jagonya Music & Sport.Singel Katakanlah Cinta telah dirilis lebih dulu melalui YouTube pada 4 September 2018.(ELG)