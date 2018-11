Kisah di Balik Lagu November Rain

Butuh waktu sepuluh tahun bagi Axl Rose untuk 'mengulik' lagu November Rain sebelum lagu tersebut akhirnya masuk di album Use Your Illusion I. Teman se-band Axl di LA Guns, Tracii Guns, mengatakan bahwa Axl telah memainkan November Rain sejak 1983.



"Setiap ada piano, Axl selalu memainkannya. Dia hanya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Aku meyakinkannya bahwa lagu itu bagus, tapi dia bersikeras bahwa lagu itu belum selesai. Dia yakin lagu itu akan menjadi lagu yang hebat," ujar Tracii.

Axl mengatakan, ia selalu ingin membuat lagu yang 'kesakralannya' sejajar dengan Stairway to Heaven atau Bohemian Rhapsody. Bukan rahasia bahwa Axl adalah penggemar Queen dan Led Zeppelin.November Rain adalah obsesi Axl untuk membuat orang khidmat ketika musik itu dimainkan, persis bila Queen memainkan Bohemian Rhapsody dan Led Zeppelin beraksi dengan Stairway to Heaven.November Rain adalah lagu rock balada epik yang dirilis oleh Guns N' Roses (GNR) pada Juni 1992. Lagu dengan durasi 8 menit dan 57 detik ini menjadi lagu terpanjang yang mencapai Top 10 di Billboard Hot 100.November Rain meraih nomor 3 di tangga lagu AS dan nomor 4 di tangga lagu Inggris. Inilah lagu terakhir Guns N 'Roses yang masuk Top 40 hit di Amerika Serikat. Sejak dirilis Juni 1992, Use Your Illusion I & II telah terjual lebih dari 35 juta kopi di seluruh dunia.Sebagai salah satu lagunya yang paling terkenal, tentu saja penggemar di Indonesia berharap Guns N' Roses membawakan lagu November Rain dalam konser mereka yang akan digelar pada Kamis 8 November 2018.Simak kisah menarik di balik lagu November Rain di tautan berikut ini:(ELG)