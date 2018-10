Duta: Kalian Enggak Bosan Nonton Sheila on 7?

Jakarta: Sheila On 7 menjadi salah satu penampil utama Synchronize Fest 2018 di Gambir Expo Kemayoran pada Sabtu malam. Mereka membawakan lagu-lagu andalan sejak album pertama dengan relatif lebih kalem dan santai.



Bahkan Duta lebih sering terdengar haru ketika berbicara kepada para penonton pada setiap jeda lagu. Misalnya setelah mereka membawakan Sahabat Sejati, Duta mengungkap refleksinya atas perjalanan grup ini selama dua dekade serta atas kebosanan dalam rutinitas.

"Saya suka bertanya, apa enggak bosan ya nonton Sheila on 7?" kata Duta yang langsung dijawab teriakan "enggak" dari penonton yang membludak hingga belakang FOH."Akhirnya saya bertanya pada diri sendiri, kamu sendiri bosen enggak bernyanyi sama mereka? Malam-malam Minggu saya mungkin lebih banyak bersama kalian ketimbang keluarga saya, tetapi kalian membuat saya seperti berada di rumah," lanjutnya."Jawaban saya, ya saya enggak pernah bosan nyanyi bareng kalian. Kita kayak gini 10-20 tahun ke depan, sudah senang rasanya karena cuma kita yang tahu rasanya," pungkas Duta sebelum membawakan singel baru Film Favorit.Sheila on 7 tampil selama satu jam di Dynamic Stage. Selain Sahabat Sejati dan Film Favorit, mereka juga membawakan Seberapa Pantas, Kita, Sephia, Terlalu Singkat, Hari Bersamanya, Saat Aku Lanjut Usia, Lapang Dada, dan Melompat Lebih Tinggi.Malam itu, Duta dan kawan-kawan tampak mengerem energi mereka. Duta juga mengajak para penonton untuk "menghemat energi"."Dihemat ya. Nanti kita bakal bergoyang dangdut," ungkap Duta merujuk ke penampilan Rhoma Irama dan Soneta.Hampir bersamaan dengan Sheila on 7, tiga panggung lain punya tiga grup besar yang juga dipadati penonton. Ada Project Pop dalam formasi reuni di panggung medium District.Ada penampilan cadas dari Seringai di panggung besar Lake dengan lagu-lagu album baru Seperti Api. Ada penampilan santai Mocca di panggung medium Forsest dengan berbagai lagu andalan, termasuk lagu-lagu berbahasa Indonesia dari album Lima. Mocca juga mengajak penyanyi asal Jepang Hiroaki Kato untuk membawakan This Conversation.Selain itu, ada juga Videostarr di panggung kecil XYZ dan Pelteras di panggung kecil Gigs.(DEV)