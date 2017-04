Lana Del Rey Berkolaborasi dengan Putra John Lennon-Yoko Ono

Metrotvnews.com, Jakarta: Lana Del Rey mengungkapkan bahwa dirinya berkolaborasi dengan putra pasangan John Lennon - Yoko Ono, Sean Ono Lennon.



Menariknya, mereka bekerjasama untuk sebuah lagu yang meceritakan pasangan Lennon - Ono. Lagu itu akan masuk ke dalam album terbaru Lana Del Rey, Lust For Life, yang akan segera dirilis.

Hal itu terungkap ketika Lana diwawancarai oleh Courtney Love. Dalam wawancara itu Lana menceritakan lagu berjudul Tommorow Never Came yang ditulis oleh Sean Ono Lennon.Lirik lagu itu berbunyi, “I wish we could go back to your country house and put on the radio and listen to our favorite song by Lennon and Yoko.”“Saya tidak ingin membuat dia merasa saya melibatkan dia karena dia (anak dari John Lennon dan Yoko Ono). Saya sudah mendengarkan lagu-lagu dia selama bertahun-tahun dan saya merasakan kekuatannya, sehingga saya bekerjasama dengan dia dan dia menyukainya,” kata Lana.Dalam album Lust For Life, Lana juga mengonfirmasi keterlibatan The Weeknd.“Mungkin agak aneh berkolaborasi dengan dia pada judul lagu itu, tetapi saya sangat menyukai lagi itu dan kami memang selalu mengatakan kalau kami akan mengerjakan sesuatu bersama. Saya melakukannya dalam dua akbum dia terakhir,” ujar Lana.Pada 18 Februari lalu, Lana telah merilis singel Love yang diambil dari album Lust for Life.(DEV)