Jaden Smith Mantap Jadi Bintang K-Pop

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaden Smith tampaknya sudah mantap untuk menjadi bintang K-Pop. Lewat Twitter, putra aktor Will Smith itu mengatakan akan segera merilis singel K-Pop empat bulan lagi.



Namun, banyak yang meragukannya. Salah satu follower bertanya seperti apa materi yang akan dibawakan Jaden. Follower lainnya bertanya seputar teknis, seperti berapa lama Jaden sudah berlatih dan di agensi mana ia akan bernaung.



Penggemar bertanya apakah Jaden akan bergabung di salah satu agensi Big 3 di Korea Selatan, yang mencakup YG Entertainment, JYP Entertainment, dan SM Entertainment.



Masih lewat cuitan di Twitter, Jaden mengaku serius dan menyebut G Dragon sebagai sumber inspirasinya.



And Yes I Will Be Dropping A K Pop Single In The Next 4 Months. — Jaden Smith (@officialjaden) April 20, 2017





G Dragon Is My Inspiration. — Jaden Smith (@officialjaden) December 7, 2016

Jaden - yang juga membintangi film The Karate Kid dan beberapa film lainnya - tak asing dengan musik. Dia telah merilis beberapa EP seperti The Cool Tape Vol. 1 (2012), The Cool Tape Vol. 2 (2014), dan This is the Album (2015).Remaja 18 tahun ini juga baru saja merilis video musik untuk lagu berjudul Syre yang terdapat pada album barunya. Jaden saat ini juga tengah menjalani syuting untuk film Life in a Year bersama Cara Delevingne.(DEV)