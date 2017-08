Arcade Fire Merilis Album Format Fidget Spiner

Metrotvnews.com, Jakarta: Grup musik asal Kanada, Arcade Fire, merilis album lewat format unik, yaitu fidget spiner. Fidget spiner itu terintegrasi dengan perangkat penyimpanan USB yang berisi materi terbaru dari album mereka, Everything Now.



Dijual seharga USD109 atau setara Rp1,4 juta, fidget spiner Arcade Fire telah habis terjual.



Selain versi fidget spiner, album Everything Now juga dirilis dalam format vinyl, CD, dan kaset. Everything Now merupakan album kelima Arcade Fire, yang dirilis pada 28 Juli lalu.





Album Everything Now (Foto: storeuk.everythingnow.com)



Pada 2011, Arcade Fire mendapat sorotan luar biasa. Kala itu mereka menang Grammy Awards kategori bergengsi, Album of the Year, melalui album ketiga yang berjudul The Suburbs.



Masuk ke tahun 2012, mereka kembali memenangkan Grammy Awards kategori Best Recording Package lewat rilisan The Suburbs versi Deluxe Edition. Edisi ekslusif The Suburbs (versi CD) itu terdapat tambahan dua track baru. Sedangkan versi DVD eksklusif The Suburbs turut memuat film sekaligus behind the scenes film Scenes from the Suburbs karya Spike Jonze, juga video musik singel The Suburbs.



Pada 2013, Arcade Fire merilis album keempat, Reflektor. Album Reflektor berhasil menembus nominasi Grammy Awards kategori Best Alternative Music Album.







(ELG)