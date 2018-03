Kolaborasi Instrumentalia Mateus Asato dan Rafi Muhammad Trio di Java Jazz Festival 2018

Jakarta: Solo gitaris asal Brazil Mateus Asato sukses menyedot perhatian penonton di Java Jazz Festival 2018. Musisi berambut gondrong yang tenar lewat aksinya di YouTube itu memberikan suguhan musik instrumentalia bersama drummer Rafi Muhammad Trio.



Nyaris semua penonton memadati panggung Gazebo Stage di Java Jazz Festival 2018 melihat kolaborasi Mateus Asato bersama drummer muda Rafi Muhammad. Dari sekian banyak penampilan, salah satunya merupakan karya dari Rafi.

"Lagu ini dibuat oleh drummer hebat bertalenta, Rafi Muhammad," ucap Mateus yang langsung mengambil gitar merah mudanya.Mateus Asato tampil bersama Rafi Muhammad di Java Jazz Festival 2018 (Foto: Medcom/Purba)Sukses menyerap sebagian besar penonton di JIExpo Kemayoran Jakarta, Mateus meminta izin mengabadikan momen bersama.Tak hanya Mateus, Rafi juga mendapatkan porsi untuk menunjukkan beat dan power di sela permainan Mateus. Permainan enerjik yang tak berlebihan."Apa boleh saya merekam kalian untuk menunjukkan kalian adalah penonton terbaik?" kata Mateus.Mateus Asato tampil bersama Rafi Muhammad di Java Jazz Festival 2018 (Foto: Medcom/Purba)Penonton menyambut dengan antusias dan langsung berdiri mengangkat tangan sambil bersorak."Hai semua! Ini Mateus Asato di Java Jazz Festival. Thank you so much," ucap gitaris berambut gondrong tersebut.Kolaborasi terakhir Mateus dan Trio Rafi Muhammad berakhir praktis membuat penonton semakin bergairah. Kuartet musisi tersebut selesai menghibur penonton tepat pukul 20.00 WIB.(ELG)