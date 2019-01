Guns N' Roses Rekaman Album Baru

California: Guns N' Roses telah mengakhiri tur konser panjang mereka Not In This Lifetime pada 8 Desember lalu di AS. Berikutnya, apakah mereka akan mengerjakan karya rekaman baru?



Axl Rose dan Slash telah menyatakan kemungkinan adanya karya baru. Lalu belakangan, seperti dikutip Loudwire, gitaris Richard Fortus mengungkap rencana tersebut dalam sebuah wawancara.

"Kami sedang mencoba dan membuat sebuah rekaman lain dan merilisnya segera," kata Richard.Menurut Richard, karya rekaman terbaru juga akan dirilis secara fisik dalam bentuk cakram padat. Dia belum bisa memberikan detail lebih lanjut, tetapi menyebut bahwa karya ini mungkin akan dirilis sebelum akhir 2019.Mereka juga punya rencana mengadakan tur konser lagi. Namun rencana ini tergantung pada proyek musik baru yang sedang mereka siapkan. Rilisan terakhir dari grup ini, selain album pertunjukan dan rilis ulang karya lama, adalah album Chinese Democracy pada 2008."Aku rasa ini akan ada lebih cepat dari yang kalian bayangkan. Tentu aku berharap ini bisa ada lebih cepat dari yang kalian bayangkan," ujar Richard."Kami berharap merilisnya segera," imbuhnya.Sebelumnya, Slash bercerita bahwa Axl punya banyak sekali materi musik yang sudah direkam dan menunggu untuk digali. Slash menyebut tugas penting mereka kini adalah menjaga kebersamaan grup. Dalam wawancara lain, ketika Guns N' Roses masih menjalani tur, Axl menyebut kemungkinan karya baru setelah tur selesai.(ASA)