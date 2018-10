Alasan Rhoma Irama Pilih Dangdut daripada Rock

Jakarta: Dangdut bukan musik pertama yang dimainkan oleh Raden Haji Oma Irama atau pria yang dikenal dengan nama panggung Rhoma Irama. Sebelum dikenal sebagai Raja Dangdut, Rhoma juga bermain musik pop dan rock.



Keputusannya memilih musik dangdut, diungkapkan dia, lebih untuk membela dan menghidupkan musik melayu di negeri sendiri yang saat itu dimarjinalkan.

"Saya katakan bahwa sejak kecil jiwa saya ke barat ke timur, maksudnya saya suka lagu barat dan timur. Ketika remaja saya punya grup orkes melayu dan grup band. Malam minggu saya main di Menteng, malam Jumat di kampung becek, kampungnya orang miskin. Saya melihat bahwa orkes melayu adalah musik milik the have nots (kaum terbelakang)," kisah pria 71 tahun ini dalam diskusi di Archipelago Festival di kawasan SCBD Jakarta, belum lama ini."Itu yang saya lihat, orkes melayu dicibir dan orang yang menyukainya dimarjinalkan. Saya tahu kenapa, saya juga ada di lingkungan band, saya mengerti bagaimana mereka mencibir, itulah akhirnya saya terpanggil untuk membela musik ini," lanjut Rhoma.Rhoma mengaku tak khawatir terhadap karier musiknya meski mengusung musik dangdut."Kalau dangdut itu kampungan, it's ok. Kalau kampungan itu dalam arti digemari orang kampung that's true, that's right. Tetapi saya happy karena Indonesia adalah kampung yang besar. Artinya apa? Penggemar dangdut itu lebih dominan dari penggemar rock," lanjut Rhoma yang mengaku tidak meninggalkan musik rock dan sempat meraih penghargaan dari festival musik Asia Tenggara di Singapura itu.Musisi yang juga sempat berkiblat pada musisi Deep Purple dan Led Zeppelin itu menghasilkan dangdut pertama yang merupakan asimilasi dari musik pop dan rock yang lebih dulu ditekuninya.Berkat karya musiknya, Rhoma Irama sempat didatangi Joss Stone, musisi asal Inggris yang menyempatkan diri singgah ke rumah Sang Raja Dangdut itu di kawasan Mampang Prapatan. Joss Stone membawa sejumlah kru bertandang ke rumah Rhoma usai menghibur penonton dalam Java Jazz Festival pada Maret 2013.(DEV)