Simak Aksi Bocah 7 Tahun Bawakan Lagu Metallica Bersama Foo Fighters

Missouri: Foo Fighters lagi-lagi memberi kejutan di panggung lewat kolaborasi spontan dengan penggemar. Dalam pertunjukan musik di Kansas City pada Jumat, 12 Oktober lalu, pentolan grup Dave Grohl mengajak bocah 7 tahun naik ke panggung dan memainkan gitarnya.



Aksi spontan ini terekam kamera penonton dan diunggah di kanal YouTube oleh pengguna bernama Brian Gittings.

"Kau bermain gitar, Collier?" tanya Dave kepada bocah tersebut, yang langsung menjawab, "Ya!""Lagu-lagu apa yang kau tahu?" tanya Dave lagi."Aku tahu banyak lagu Metallica," jawab Collier disambut seruan kaget Dave dan para penonton.Dave pun memberikan gitarnya kepada Collier untuk dimainkan dan bertanya apakah dia sendiri tahu banyak lagu-lagu Metallica. Begitu Collier memainkan bagian pembuka Enter Sandman, Dave mengangkat kedua tangan tanda pujian dan mengajak penonton memberi irama tepuk tangan.Melengkapi permainan Collier, Taylor Hawkins memainkan drum, Nate Mendel memainkan bass, dan Dave menyanyikan bait pertama serta refrain lagu Enter Sandman.Ketika Dave menanyakan lagu lain Metallica, Collier memberinya Welcome Home (Sanitarium) dan sepenggal musik intro. Dave mengakui bahwa Collier lebih tahu ketimbang Foo Fighters soal Metallica. Dave juga berkelakar bahwa Ed Sheeran masih kalah dengan bocah ini.Sebelum sesi tersebut berakhir, Dave memberi Collier hadiah gitar biru yang sedang dia bawa. Collier sempat memeluk Dave, sebelum diarahkan untuk turun panggung dan kembali kepada ibunya di bangku penonton."Jika aku melihat gitar itu di eBay minggu depan, aku akan cari kau, Collier," ujar Dave.Ini bukan pertama kali Foo Fighters mengajak penggemarnya naik ke panggung dan bermain. Sebelumnya, ada Yayo Sanchez alias "Kiss Guy" yang memainkan Monkey Wrench di Austin (18 April 2018), Pierce Edge yang memainkan Under Pressure di Columbia (17 Oktober 2017), serta "Little Fonzie" di Nashville (4 Mei 2018).Simak aksi Collier dalam video berikut.(DEV)