Pengaruh Kuat Vinnie Paul Bagi Perkembangan Musik Metal

Texas: Mendiang Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul mendapat julukan "pemain drum legendaris" bukan tanpa alasan. Kekuatan performa drum Paul dalam grup metal Pantera, bersama mendiang gitaris Dimebag Darell, vokalis Phil Anselmo, dan bassist Rex Brown, membuat grup ini kerap dituduh melakukan sampling suara drum.



Seperti diulas Rolling Stone, tuduhan soal sampling diceritakan oleh produser Terry Date. Terry menjadi produser untuk empat album Pantera sejak 1990, mulai dari Cowboys From Hell hingga The Great Southern Trendkill. Pengerjaan dan rekaman musik mereka, yang berangkat dari komitmen tinggi Paul, disebut-sebut menjadi salah satu standar bagaimana seharusnya musik metal digarap.

"Kami biasa dituduh melakukan sampling suara drum sepanjang waktu dan kami tidak pernah melakukan itu. Semua itu adalah suara yang dipilih secara teliti dan hasil yang kami kerjakan dengan sangat keras. Lalu tentu saja, berbagai performa itu dimainkan sampai menjadi benar," kata Terry.Ulasan Rolling Stone juga menyebut bahwa Paul adalah bagian integral dari karya-karya musik Pantera, grup yang dibentuk pada 1981, menaikkan standar metal era 1990-an, lalu bubar pada 2003. Paul mampu membuat permainan drum yang tetap dalam kesatuan Pantera, tetapi sekaligus menggelegar di bawah lampu sorotnya sendiri.Salah satu bukti kekuatan dan keunikan performa Paul adalah lagu Becoming dari album Far Beyond Driven (1994). Proses penciptaan lagu ini berangkat dari permainan "iseng" Paul ketika mereka sedang berada di studio rekaman untuk mengerjakan album tersebut. Dime mendengar pola beat tersebut dan terinspirasi menulis lagunya."Aku hanya bermain-main, ide untuk solo drum. Dime mendengar aku memainkan sebuah pola, dia lari masuk dan bilang, 'Tahan, aku mau ambil gitar', lalu kami punya sebuah lagu baru," ungkap Paul kepada Rolling Stone pada 2014.Setelah Pantera bubar dan Dime saudaranya meninggal ditembak, Paul bergabung ke grup Hellyeah pada 2006 dan ikut mengerjakan lima album rilis. Eleven Seven Music, label yang menaungi grup ini, juga menyebut Paul seorang legenda."Vinnie Paul Abbott bukan hanya seorang pemain drum, dia adalah bagian ikonik di dalam metal dan komunitas hard rock, seorang pionir, dan seorang legenda mutlak. Dia adalah drummer otodidak yang menang banyak penghargaan atas kemampuan luar biasanya sepanjang karier," tulis Eleven Seven dalam keterangan pers menyusul kabar kematian Paul pada Sabtu, 23 Juni 2018.Paul adalah pria kelahiran Texas, 11 Maret 1964. Dia dikabarkan meninggal di Nevada pada Jumat, 22 Juni 2018 waktu setempat. Informasi sebab kematian Paul masih ditutup untuk publik. Paul meninggal dalam usia 54 tahun.(DEV)