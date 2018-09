Alasan UNICEF Undang BTS dalam Sidang PBB

Jakarta: Bangtan Sonyeondan alias BTS mendapat kesempatan berharga menyampaikan pesan inspiratif dalam Sidang PBB di New York, Senin, 24 September 2018. BTS diwakilkan leader Rap Monster (RM) untuk menyuarakan pesan-pesan inspiratif sebagai perwakilan suara anak-anak muda.



Boyband asal Korea Selatan itu hadir atas undangan UNICEF, organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Menurut juru bicara UNICEF Korea, BTS memiliki visi misi yang sama dengan program terbaru UNICEF yakni "Generation Unlimited."

????????@unicefchief with @BTS_twt who have been passionate supporters of our work to #ENDviolence. Today, they are uniting at #UNGA to launch #GenUnlimited. pic.twitter.com/9clPA0ifyr