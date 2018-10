EXO Rilis Album Kelima Bersama Lay

Jakarta: SM Entertainment telah mengonfirmasi bahwa EXO akan merilis album studio kelima mereka, Don't Mess Up My Tempo. Prajual album ini telah dibuka sejak Kamis, 4 Oktober 2018.



Dalam perilisan album ini, boyband asal Korea Selatan itu akan kembali dengan formasi sembilan member, di antaranya Suho, Baekhyun, Chanyeol, Chen, Sehun, D.O, Kai, Xiumin serta member asal Tiongkok satu-satunya yakni Zhang Yi Xing alias Lay. Lay ikut melakukan rekaman dalam versi Tiongkok dan ikut dalam syuting video musik. Sebelumnya, ada Tao, Kris Wu, serta Luhan, member asal Tiongkok yang sempat bergabung dengan EXO.

Don't Mess Up My Tempo akan menjadi rilisan album domestik pertama mereka sejak album bertajuk Universe dirilis Desember 2017 dan album The War: The Power of Music pada September 2017.Kabar baik lain, Lay akan merilis debut album solo Amerika NAMANANA yang akan dilepas 19 Oktober mendatang.Foto poster untuk album ini mengusung tema biker. Namun, dalam foto poster Lay tak tampak bergabung. Pihak SM Entertainment mengonfirmasi Lay terlibat dalam video musiknya.Don't Mess Up My Tempo rencananya dirilis dalam tiga versi, Allegro, Moderato dan Andante. Album Don't Mess Up My Tempo memuat total 11 nomor lagu dan siap dirilis pada 2 November 2018.(ELG)