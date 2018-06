30 Second to Mars Rilis Lagu untuk Pejuang Depresi

California: Grup rock Thirty Second to Mars baru saja merilis video musik untuk lagu terbaru dari album America, Rescue Me. Klip ini secara khusus mengangkat tema penguatan diri bagi orang-orang yang berjuang melawan depresi dan rasa cemas.



Dalam 3,5 menit, klip menampilkan sejumlah orang dengan beragam profil yang mengalami perubahan emosi, dari termenung, menangis dan marah, hingga akhirnya bisa lepas dengan senyum dan tawa. Bagi Jared Leto sendiri, emosi yang mereka bagikan dalam klip telah memberi pengaruh personal tentang perjuangan mental.

Rescue Me menjadi singel ketiga dari album America yang telah dirilis pada 6 April lalu. Dua singel pertama, Walk on Water dan Dangerous Night, telah dirilis pada Agustus 2017 dan Januari 2018.America adalah album studio kelima Thirty Second to Mars, menyusul album Love, Lust, Faith and Dreams yang dirilis lima tahun silam. Dalam dua pekan, album ini berhasil menembus posisi puncak rekor mingguan Billboard 200 di AS. Album ini juga unggul di kategori musik alternatif dan rock.Terkait perilisan klip Rescue Me, Jared Leto merilis surat panjang tentang konten dan misi lagu beserta dukungannya bagi para pejuang depresi dan kecemasan. Surat ini disematkan dalam keterangan video di YouTube dan kolom komentar.Berikut terjemahannya."Rescue Me adalah lagu tentang luka, lagu tentang penguatan, lagu tentang iman, dan lagu tentang kebebasan. Bebas dari reruntuhan masa lalu kalian. Bebas dari perbudakan diri sendiri. Kebebasan untuk merangkul semua janji yang ditawarkan kehidupan.""Lagu ini juga tentang perang brutal yang kita semua hadapi melawan ketakutan, depresi, dan kecemasan dengan harapan bahwa mungkin, suatu saat, kita jalani hidup yang penuh kegembiraan dan impian.""Luka tidak pilih-pilih. Luka dapat mempengaruhi kita semua. Dalam tubuh kita. Hati kita. Pikiran kita. Seringkali, ketika lukanya emosional atau mental, kita takut untuk bersuara. Tidak ada dari kita yang baik saja sepanjang waktu. Tidak boleh ada stigma ketika kita tidak baik saja.""Saudaraku dan aku punya perjuangan intens masing-masing dan itu telah dan akan terus mengubah hidup. Aku mencoba mengingat bahwa itu hanyalah masa lalu kelam yang menunggu datangnya terang dan momen berharga.""Perubahan itu selalu tepat di tikungan. Aku ingin berterima kasih kepada setiap orang karena telah menjadi berani, ikhlas, dan rentan dalam video ini. Emosi dan kejujuran itu berdampak bagiku dan aku harap juga begitu kepada kalian semua.""Aku sangat bangga dan bersyukur telah bekerja dengan salah satu pahlawanku, sineas dan sutradara hebat Mark Romanek. Ini pertama kalinya dalam 13 tahun aku tidak menyutradarai video kami. Adalah sebuah hadiah, dia memikul beban ini dengan sangat baik dan membawa suatu kedalaman yang sederhana dan indah.""Jika kalian merasa seseorang di hidup kalian butuh bantuan, tanyakan apakah mereka baik saja dan pastikan mereka tahu bahwa kalian ada untuk mereka. Tetaplah muncul. Bantu sebisa kalian. Jika kalian terluka, kalian bisa melalui ini. Ceritakan pada orang yang kalian percaya. Dan tolong pastikan kalian meminta bantuan."







(ASA)