Jadi "Pacar Sehari" Sheila on 7

Bali: Sheila on 7 menjadi salah satu penutup Soundrenaline 2018 hari pertama yang digelar di GWK, Bali, Sabtu (8/9/2018). Meski diplot mengisi hari pertama, Sheila on 7 sebenarnya tampil pada Minggu, 9 September 2018 dini hari. Mereka memulai aksinya tepat pukul 00.00 WITA.



Dari atas panggung, Duta pun mengungkapkan ketakjubannya melihat ribuan penonton yang memadati A Stage Soundrenaline 2018. Duta mengaku sempat ragu apakah masih akan ada penonton ketika Sheila on 7 tampil larut malam. Keraguan itu terbantahkan karena penonton memang meluber hingga hampir tak menyisakan ruang lagi.

"Terima kasih sudah menemani Sheila di larut malam ini. Kalian malam ini jadi pacar Sheila on 7," ucap Duta yang disambut riuh penonton.Sheila on 7 tampil membawakan lagu-lagu hit-nya seperti Pejantan Tangguh, Hari Bersamanya, Terima Kasih Bijaksana hingga Kita. Hampir tak ada lagu yang membuat penonton terdiam. Mereka semua selalu mengikuti Duta bernyanyi. Hal itu membuktikan jika hampir semua lagu milik Sheila on 7 memang lagu terkenal di eranya.Sheila on 7 di Soundrenaline 2018 (Foto: Medcom/Elang)Duta tampak interaktif dengan penonton setiap kali hendak membawakan lagu. Sesekali dia juga melontarkan canda dengan rekannya di Sheila on 7.Eross Chandra seperti tak mau kalah. Tampil enerjik sepanjang penampilan, aksi Eross memuncak ketika dia menggesek gitar kemudian memainkannya dengan terbalik saat membawakan lagu Melompat Lebih Tinggi.Hampir bersamaan dengan penampilan Sheila on 7, Dipha Barus juga tampil di Platinum Stage. Dua musisi ini menutup hari pertama Soundrenaline 2018.Masih ada Soundrenaline 2018 hari kedua yang digelar pada Minggu, 9 September 2018. Menampilkan musisi dalam negeri dan internasional yang tak kalah mentereng. Sebut saja Shaggy Dog, Kelompok Penerbang Rocket, Danilla dan grup asal Amerika, Limp Bizkit.(ELG)