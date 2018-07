Tiket Prajual Konser Clean Bandit di Indonesia Hampir Habis

Film Tiket Prajual Guns N' Roses di Jakarta Dibuka Mulai Rp250 ribu Selasa, 26 Jun 2018 14:23 Promotor TEM dan UnUsUaL Entertainment mengumumkan harga tiket konser Guns N' Roses bertajuk Not in This Lifetime di Jakarta y…

Musik Clean Bandit Konser di Jakarta Agustus 2018 Jumat, 22 Jun 2018 14:50 Clean Bandit Live in Jakarta - I Miss You Tour 2018, di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, 20 Agustus 2018.

Musik JogjaRockarta 2018 Hadirkan Megadeth Sabtu, 09 Jun 2018 12:20 Jakarta: Megadeth siap mengguncang panggung musik Indonesia. Grup musik metal asal California tersebut dikabarkan bertandang ke Yo…

Musik Justin Timberlake Melepas Singel SoulMate justin timberlake Rabu, 04 Jul 2018 21:04 Rabu, 04 Jul 2018 21:04 Menyambut pekan yang seharusnya memasuki musim panas, Justin Timberlake merilis lagu SoulMate. Singel ini merupakan bagian dari al…

Musik Lagu Terbaru Via Vallen Tembus Rekor Lagu-lagu Asian Games 2018 musik indonesia Rabu, 04 Jul 2018 18:49 Rabu, 04 Jul 2018 18:49 Lagu Meraih Bintang dari Via Vallen menembus rekor baru untuk lagu-lagu resmi dari perhelatan akbar Asian Games 2018.

Musik Putra Almarhum Tonny Koeswoyo Rilis Singel Perdana musik indonesia Rabu, 04 Jul 2018 17:12 Rabu, 04 Jul 2018 17:12 Putra ketiga almarhum Tonny Koeswoyo, Damon Koeswoyo, merilis debut singel berjudul Sepi.

Musik Taylor Swift Gelar Konser Rahasia di Chicago taylor swift Rabu, 04 Jul 2018 16:38 Rabu, 04 Jul 2018 16:38 Penyanyi Taylor Swift mengambil jeda waktu di sela tur konser Reputation dengan menggelar konser khusus. Penyanyi berusia 28 tahun…

Musik Blink-182 Daur Ulang Lagunya dalam Versi Ska blink 182 Rabu, 04 Jul 2018 13:20 Rabu, 04 Jul 2018 13:20 Grup musik Blink-182 mengemas ulang singel Can't Get You More Pregnant yang diambil dari album studio terakhir berjudul Califo…

Musik Prambanan Orchestra akan Undang Presiden Jokowi Prambanan Orchestra Rabu, 04 Jul 2018 11:27 Rabu, 04 Jul 2018 11:27 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) dan Rajawali Indonesia Communication selaku promotor acara Prambana…

Musik Prambanan Orchestra Targetkan 8 Ribu Penonton Prambanan Orchestra Rabu, 04 Jul 2018 10:11 Rabu, 04 Jul 2018 10:11 Prambanan Orchestra bakal digelar pada 20 Oktober 2018 di Candi Prambanan. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Bok…