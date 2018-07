Zach King dan Halsey Ramaikan On Off Festival 2018

Jakarta: All Star bekerjasama dengan Ismaya Live menggelar On Off Festival, acara perdana bagi para content creator atau pembuat konten berkumpul dan bertukar pikiran untuk konten menghasilkan konten-konten kreatif. Mulai dari musik, komedi, konten hingga untuk para foodies, digital magician. Empat penampil utama menjadi bintang utama yakni Halsey, Conor Maynard, Julius Dein hingga Zach King.



Benazio putra selaku pemilik acara perwakilan dari All Star menggagas acara ini agar para pembuat konten lokal dapat berkolaborasi dan melahirkan ide-ide baru.

"Perkembangan pembuat konten di Indonesia berimbang, tapi belum ada satu acara yang mengumpulkan mereka jadi satu. Enggak cuma dari satu platform media sosial. Pingin banget untuk bikin acara. Akhirnya kami bikin On Off Festival," papar Bena selaku Chief Creator and Community All Star di Blowfish, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.Acara ini menggunakan tagline "showcasing online world to an offline festival experience" untuk mengajak pengunjung menyaksikan aksi hingga bertukar pikiran dengan para pembuat konten."Kita ingin On Off Festival bisa jadi ajang pembuat konten bisa mengekspresikan kreativitas tidak hanya online tapi offline," sambungnya.Kerjasama All Star bersama Ismaya Live disebut menjadi salah satu level baru bagi All Star. Sebab, ini merupakan festival perdana bagi para kreator dan bekerjasama dengan promotor Ismaya Live yang menggelar berbagai event tahunan bergengsi seperti Djakarta Warehouse Project dan We The Fest."Kami mau buat satu kolam untuk mereka yang mengembangkan ide online. Selama ini cuma bisa nonton di telepon pintar, sekarang bisa datang ketemu pembuat konten," kata Sarah Deshita selaku Assistant Brand Manager Ismaya Live di kesempatan yang sama.Selain kreator dari luar negeri, On Off ikut dimeriahkan beberapa penampil lokal seperti Aulion, Ben Sihombing & Cindercella, Hanggini, NIKI (88 Rising), Teddy Adhitya, Skinnyfabs, Skinny Indonesian 24, Weird Genius, Adera, Anji, Devina Aureel & Zhela, Indomusikgram, Kunto Aji, Rachel Vennya dan masih banyak lagi.On Off Festival digelar pada 11-12 Agustus 2018 di Gandaria City, tepatnya area sekitar Pizza e Birra dan Kichenette."Yang kami gunakan justru bukan area indoor dari Gandaria City. Kami gunakan area Piazza sampai parkiran VIP. Parkiran Pizza e Birra disulap menjadi arena On Off Festival. Depan Kichenette dan Pizza e Birra," kata Sarah Deshita.Untuk tiket tersedia dari harga harian mulai Rp300.000 hingga paket untuk dua hari mulai harga Rp600.000. Paket VIP harian mulai harga Rp800.000 untuk satu hari dan paket dua hari mulai Rp1 juta.Pemesanan tiket dapat diakses melalui laman resmi On Off Festival 2018 www.onofffestival.com dan beberapa outlet Pizza e Birra.(ELG)