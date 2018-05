Road to TPJBF 2018 Siap Digelar 10 Mei

Bandung: Alunan musik jazz akan kembali menggema pada acara TP Jazz Bandung Festival (TPJBF) 2018. Jelang puncak acara, diadakan pembukaan dan teaser Road to TPJBF pada 10 Mei 2018.



Event yang akan berlangsung di The Papandayan Hotel ini akan dibuka oleh maestro musik jazz Dwiki Dharmawan. Dia akan mempersembahkan pertunjukan bertajuk Rumah Batu bersama musisi jazz dunia, yakni Baledo dan Nguyen Le.



Seperti diketahui, Dwiki Dharmawan selain pemain keyboard, juga seorang komposer, produser, dan ikon budaya multigenre yang memiliki rentang karier dalam dunia musik selama lebih dari 30 tahun dan sudah melakukan pertunjukan di lebih dari 70 negara.



Sementara, Nguyen Le merupakan seorang musisi multitalenta yang juga seorang komposer dan produser. Pria asal Vietnam berkewarganegaraan Prancis ini punya ketertarikan pada beberapa genre mulai dari rock, jazz standar, dan jazz kontemporer hingga musik etnik.



Nguyen Le telah melahirkan total 16 album, pemenang berbagai anugerah dan mengumpulkan banyak penghargaan antara tahun 1989 hingga 2017. Sementara, Beledo adalah seorang gitaris, pianis dan composer asal New York, Amerika Serikat. Selain itu, Baledo juga sering melakukan kolaborasi rekaman bersama musisi Tanah Air seperti Riza Arshad, Tohpati, dan Dewa Budjana.



Dapatkan segera tiketnya di www.thepapandayan.com, atau hubungi Dian Iyonk via 0878 2299 9414 untuk informasi lebih lanjut.

(ROS)