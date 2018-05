Kembali Tampil di The Ellen DeGeneres Show, BTS Bawakan Lagu Baru

Seoul: Boyband Bangtan Boys (BTS) kembali dijadwalkan sebagai bintang tamu dalam acara The Ellen DeGeneres Show pada 25 Mei mendatang.



Dilansir dari Allkpop, Rabu, 2 Mei 2018, BTS akan membawakan lagu Fake Love, lagu dari album terbarunya Love Yourself: Tear.

Album Love Yourself: Tear merupakan bagian dari album seri Love Yourself dan sekuel dari Love Yourself: Her yang dirilis dalam format mini album pada 18 September 2017 di bawah manajemen Big Hit Entertainment.Love Yourself: Tear merupakan album penuh dan menjadi album ketiga BTS, melanjutkan album terdahulu yakni Dark & Wild (2014) dan Wings (2016).Album ini dijadwalkan rilis pada 18 Mei 2018. Album sudah dapat dipesan sejak 18 April 2018.Ini merupakan kali kedua BTS tampil di acara bincang-bincang bergengsi berbasis di Amerika tersebut itu.Sebelumnya, BTS pertama kali mengudara di acara The Ellen DeGeneres Show pada 27 November 2017 saat berbagi cerita soal lagu MIC Drop, kolaborasi BTS dan DJ Steve Aoki. Lagu MIC Drop bahkan sempat menduduki posisi puncak dalam tangga lagu American iTunes.(ELG)