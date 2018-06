Robbie Williams akan Tampil di Pembukaan Piala Dunia 2018

Moskow: Penyanyi asal Inggris Robbie Williams akan tampil dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2018 di Rusia pada Juni mendatang. Bagi Robbie, menyanyi di stadion dalam ajang sepak bola bergengsi dunia adalah impian masa muda.



"Aku sangat senang dan gembira akan kembali ke Rusia untuk sebuah penampilan unik. Aku telah melakukan banyak hal dalam karierku dan membuka FIFA World Cup bagi 80 ribu penggemar bola di stadion dan lebih dari jutaanorang di seluruh dunia adalah impian masa mudaku," kata Robbie dalam siaran pers FIFA, Senin, 11 Juni 2018.

"Kami hendak mengajak para penggemar bola dan musik untuk berpesta bersama kami di Rusia, di stadion, atau lewat siaran TV mereka untuk sebuah pertunjukan tak terlupakan," imbuhnya.

Robbie akan tampil di Stadion Luzhniki Moskol beberapa saat sebelum laga Rusia lawan Arab Saudi membuka rangkaian pertandingan Piala Dunia 2018. Tidak sendirian, Robbie juga akan tampil bersama penyanyi sopran Rusia, Aida Garifullina.

Selain dua bintang musik, seorang legenda lapangan hijau juga akan meramaikan seremoni. Ronaldo akan bergabung, mewakili tim Brazil yang dua kali menjadi jawara Piala Dunia. Ronaldo menyebut bahwa pertandingan pembuka selalu jadi yang paling simbolik. Dia juga ingin berbagi semangat yang dia rasakan saat Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia.

"Tentu saja ini adalah satu momen emosional bagi tuan rumah. Setelah banyak kerja keras, tiba-tiba seluruh dunia berkumpul di halaman belakang merayakan kecintaan mereka terhadap sepak bola," kata Ronaldo.

Menurut laporan The Guardian, seremoni pembukaan akan digelar lebih dekat dengan waktu pertandingan, yaitu 30 menit sebelum laga pertama dimulai. Lagu resmi Piala Dunia kali ini adalah Live It Up yang dibawakan oleh Will Smith, Nicky Jam, dan Era Istrefi. Namun belum ada kabar apakah mereka akan tampil.

(DEV)