Alasan Young Thug Tak Merilis Musik Baru di Tahun 2018

Jakarta: Young Thug selalu muncul dengan kabar yang kurang menggembirakan dan menarik perhatian publik. Minggu pertama bulan ini, rapper asal Atlanta tersebut ingin dikenal dengan nama baru yakni SEX.



Kabar lain yang muncul, Young Thug tak akan merilis musik baru tahun ini. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya bersama Hypebeast. Alasannya cukup mengejutkan. Dia melakukannya untuk menghormati saudaranya yang tuli atau tuna rungu.

"Saya memiliki saudara yang tuli," kata Thug."Saya memiliki saudara yang tidak bisa mendengar atau berbicara, maka tahun ini saya ingin berakting menjadi orang tuli. Untuk itu saya tidak akan merilis musik baru tahun ini," lanjutnya.Namun, Thug memberikan kabar terbaru akan merilis musik terbaru."Tahun 2019, saya mungkin akan mengeluarkan sebuah album Hi-Tunes."Youung Thug merupakan rapper muda asal Amerika yang memulai kariernya lewat mixtape I Came from Nothing di tahun 2011 dan 2012.Rapper muda bernama lengkap Jeffery Lamar Williams ini telah menelurkan enam kompilasi lagu di antaranya Barter 6 (2015), I'm Up (2016), Slime Season 3 (2016), Jeffery (2016), Beautiful Thugger Girls (2017), Super Slimey (feat. Future) (2017).Meski terbilang baru di industri musik, Thug masuk nominasi BET Hip Hop Awards (2014) lewat singel Young Thug kategori Who Blew Up dan Made-You-Look Award (Best Hip-Hop Style) lalu lewat singel Stoner untuk kategori Best Club Banger, BET Awards (2015) lewat singel Throw Sum Mo (feat. Rae Sremmurd & Nicki Minaj) untuk kategori Coca-Cola Viewers' Chice Award, serta MYV Video Music Award (2017) lewat singel Wycleaf Jean kategori Best Editing.(ELG)