Barry Likumahuwa Ingin Adakan Festival untuk The Rollies

Jakarta: Barry Likumahuwa bersama Endah N Rhesa dan sejumlah musisi mengerjakan proyek album Salute The Rollies, aransemen ulang atas delapan lagu dari grup musik legendaris The Rollies. Tak ingin berhenti di rilisan album, Barry juga hendak membawa proyek ini lebih jauh dengan mengadakan festival musik.



"Sebetulnya, rencana besarnya, kami justru ingin bikin sebuah konser. Ide awalnya bahkan bukan hanya konser, kami ingin ini jadi festival," kata Barry saat ditemui di Paviliun 28 Jakarta Selatan, Senin malam, 19 Maret 2018.

"Kenapa festival? Karena ada delapan artis di dalam situ dan ada The Rollies sendiri. Jadi, rencananya, kami malah ingin delapan artis ini terlibat. Jadi kami akan bikin festival kecil-kecilan saja, mungkin satu artis tampil setengah jam dengan panggun berbeda. Lalu puncaknya nanti, ada The Rollies tampil," tutur Barry.Delapan artis yang dimaksud Barry adalah Bonita & the hus Band, Adhitia Sofyan & Indra Aziz, Endah N Rhesa, R.I.M.A (grup bentukan Barry), Laidthis Nite, TOR, Glenn Fredly, serta Dialog Dini Hari. Dalam album Salute The Rollies yang akan dirilis dalam waktu dekat, mereka membawakan Pahlawan Revolusi, Sunshine Brotherhood, Setangkai Bunga, Hari-hari, Astuti, Bad News, Kemarau, dan Burung Kecil.Lagu-lagu dan musisi penampil dipilih langsung oleh Barry sebagai pemimpin proyek. Lagu-lagu ini mewakili fase berbeda dalam perjalanan album musik The Rollies era 1960-an akhir hingga 1990-an. Barry memilih para musisi yang masing-masing punya warna musik berbeda dan tak pernah terganggu dengan tren industri, sekaligus punya faktor kedekatan dengan dia dan Endah N Rhesa."Jadi, rencana memang bukan hanya konser, tetapi berbentuk festival karena kami ingin semua yang hadir di sini (Salute The Rollies) bisa terlibat, bisa mempresentasikan karya musik mereka juga," ucap Barry.Album Salute The Rollies direncanakan rilis pada April secara digital. Mereka juga hendak merilis dalam bentuk fisik, baik cakram padat atau piringan hitam, tetapi Barry belum dapat memastikan waktunya. Mereka juga masih menimbang apakah album dirilis sekaligus atau bertahap, diawali dengan singel.The Rollies kini berisi sembilan personel. Lima personel paling lama adalah Benny (trombon), Oetje F Tekol (bass), Jimmy Manopo (drum), Teungku Zulian Iskandar (saksofon/vokal), dan Didiet Maruto (terompet). Empat lain adalah Alfred (vokal), Masri (gitar), Hendro (terompet), dan Nyong Anggoman (kibor).(DEV)