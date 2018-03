Lihat Insiden Camila Cabello Didorong Orang Tak Dikenal di Atas Panggung

Jakarta: Penyanyi Camila Cabello mendapat perlakuan tak menyenangkan saat beraksi di atas panggung Lollapalooza Chile 2018 pada Sabtu, 17 Maret 2018.



Dalam sebuah video beredar di media sosial Twitter dengan durasi delapan detik, tampak seorang perempuan naik ke atas panggung merusak aksi panggung Camila.

Camila Cabello has been pushed onstage by an unknown hater during her Lollapalooza Chile set. pic.twitter.com/EY950UhG7Z