Blue Madonna, Singel Kolaborasi Kedua Borns dan Lana Del Rey

Jakarta: Kedua musikus asal Amerika, Borns dan Lana Del Rey kembali berkolaborasi. Berselang sepekan setelah merilis singel kolaborasi God Save Our Young Blood, kini keduanya kembali bermusik bersama lewat singel Blue Madonna.



Singel Blue Madonna merupakan bagian dari album studio kedua Borns bertajuk sama yang dirilis pada Jumat, 12 Januari 2018. Pada singel tersebut, Lana Del Rey mendapatkan porsi di bait terakhir, "Blue Madonna in my bed now, blue Madonna in my head now."

Dalam kolaborasi singel sebelumnya, God Save Our Young Blood, Borns menggandeng Lana Del Rey untuk mewarnai elemen vokal musik alternatif miliknya dengan warna suara R&B. Pada album kedua yang dirilis, musisi bernama lengkap Garrett Clark Borns ini sempat kebingungan saat melakukan proses pengerjaan album."Ada momen di mana aku dihadapkan pada dua bagian, dua hal yang sangat berbeda dan aku mecoba untuk menggabungkannya," terang Borns kepada NME.Album kedua Borns bertajuk Blue Madonna ini memuat 12 daftar lagu di antaranya God Save Our Young Blood, Faded Heart, Sweet Dreams, We Don't Care, Man, Iceberg, Second Night of Summer, I Don't Want U Back, Tension (Interlude), Supernatural, Blue Madonna dan Bye-bye Darling.(ELG)