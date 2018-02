5 Lagu Indonesia Rekomendasi Marco "Barasuara"

Jakarta: Tidak banyak yang tahu bahwa di balik aksi memikat Marco Steffiano sebagai drummer grup rock Barasuara, dia adalah pecinta sejati musik pop. Hal itu diungkapkan Marco secara langsung dalam wawancara dengan Medcom.id di kantor Juni Records, pada Kamis, 22 Februari 2018.



“Gue enggak tahu lagu-lagu indie. Kalau lo tanya lagu gue di iTunes gue apa, nomor satu John Mayer, terus Adele, Justin Bieber, Katy Perry, Taylor Swift. Kenapa gue cocok sama Yaya (Raisa), karena natural gue suka musik pop. Lo tanya semua lagu John Mayer, gue hafal,” kata Marco.



Dalam kesempatan yang sama, Marco juga mengungkapkan band Indonesia favoritnya, yaitu Sheila On 7 dan Padi.



“Gue paling suka kalau ada fans Barasuara yang nanya, ‘Kak lagi dengerin apa?’ Gue jawab John Mayer dan Justin Bieber. Syok mereka. Gue juga suka banget Sheila On 7, Padi, itu best banget. Gue super pop banget. Paling kenceng dengar Foo Fighters, lebih dari itu pusing,” ujar Marco.



Kemudian kami meminta Marco untuk memberikan lima rekomendasi lagu Indonesia. Sesuai pernyataan Marco di atas, lima lagu rekomendasi darinya pun datang dari genre pop. Berikut ulasannya:



1. Aditya - Bertahanlah







“Kalau enggak salah dia bikin lagu untuk penderita kanker,” ujar Marco.



Aditya merupakan penyanyi r&b yang dikenal lewat hit Be Mine. Kiprah Aditya di dunia musik mulai terangkat saat berkolaborasi dengan Ten 2 Five dalam singel I Do.





2. Chrisye - Cintaku







“Enggak tahu kenapa gue suka liriknya. Penyampaiannya flamboyan banget. Natural,” kata Marco.



Cintaku merupakan lagu yang terdapat dalam album Badai Pasti Berlalu, yang dirilis pada 1977. Lagu ini kemudian direkam ulang oleh Chrisye dengan kualitas teknis rekaman yang lebih baik.





3. Glenn Fredly - Tanda Mata







“Lagu pop yang enak,” ujar Marco singkat.



Tanda Mata merupakan singel yang dirilis Glenn pada September 2016. Glenn melibatkan Ari Renaldi (Tulus, Yura) sebagai produser lagu ini. Singel ini juga melibatkan orkestrasi dari Budapest Scoring Symphonic Orchestra.





4. Dewa 19 - Cinta Kan Membawamu Kembali







“Waktu di Soundrenaline gue nyanyi lagu itu sampai mau nangis. Gue suka banget lagu itu.”



Hit klasik dari Dewa 19 ini lahir dari album Terbaik Terbaik yang dirilis pada 1995. Lagu ini diciptakan oleh Ahmad Dhani dan memperdengarkan vokal Ari Lasso yang berkarakter dan emosional.”





5. Afgan - Jalan Terus







“Ini super pop, gue suka banget lagu itu,” jelas Marco.



Sebelum dikenal sebagai produser dan drummer Raisa, Marco sempat menjadi drummer Afgan. Lagu Afgan favorit Marco ini terdapat dalam album Sides yang dirilis pada 2016.













(ELG)