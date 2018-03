4 Pasangan Musisi yang Pernah Berduet

Jakarta: Berawal dari hobi dan bidang yang disukai, tak sedikit musisi Indonesia yang kemudian menjalin hubungan asmara. Seperti dimulai dari sebuah kolaborasi musik yang kemudian berujung pada pelaminan.



Musikalitas hasil kolaborasi pasangan musisi yang berujung menjadi sepasang kekasih pun tak setengah-setengah. Mereka mampu menciptakan beberapa singel hitmakers yang masih menjadi favorit penikmat musik Tanah Air.

Selama dua dekade terakhir, berikut rangkuman Medcom.id daftar pasangan yang sama-sama berprofesi sebagai musisi yang sempat berkolaborasi.Addie merupakan konduktor musik sekaligus dirigen dalam sebuah grup musik. Sementara Memes dikenal sebagai solois yang tenar di era 90-an lewat singel Terlanjur Sayang dan Miliki Diriku.Saat tampil dalam sebuah live performance, Memes kerap berduet dengan suaminya, Addie MS yang mengiringinya bernyanyi lewat permainan piano.Hingga saat ini pernikahan Addie dan Memes dikaruniai dua orang putra yakni Kevin Aprilio dan Tristan Juliano.Melly dan Anto pertama kali berkolaborasi dalam band Potret. Saat itu, Melly berperan sebagai vokalis sementara Anto sebagai penulis sekaligus penata musik.Keduanya yang adalah penggawa band Potret kemudian menikah pada 1995.Pernikahan Melly dan Anto dikaruniai dua orang anak laki-laki yakni Anakku Lelaki Hoed dan Pria Bernama Hoed.Perjalanan kolaborasi musik Anang dengan sejumlah musisi wanita ini terbilang cukup pelik. Anang yang menempih karier bermusik solo setelah keluar dari band Kidnap menelurkan beberapa album antara lain Biarkanlah, Lepas, Melayang dan Tania.Anang kemudian berkolaborasi dengan Krisdayanti yang saat itu menjadi istrinya, menelurkan album Cinta, Kasih, Buah Hati, dan Makin Aku Cinta. Setelah keduanya bercerai, Anang kembali merilis album bertajuk Separuh Jiwaku Pergi. Pernikahan Anang dan Krisdayanti dikaruniai dua orang anak, Titania Aurelie Nurhermansyah dan Azriel Akbar Hermansyah.Tak lama setelah itu, Anang berduet dengan Syahrini dalam singel Jangan Memilih Aku. Lagu ini pun sukses di pasaran dan melejit. Anang dan Syahrini kemudian kembali berduet dalam lagu Cinta Terakhir. Anang yang saat itu berduet dengan Syahrini sempat diisukan memiliki hubungan spesial. Namun, keduanya menepis rumor kabar kedekatan tersebut.Pada 2011 Anang tak lagi berduet dengan Syahrini dan menggandeng Ashanty sebagai rekan duet barunya. Dari rekan duet, Anang dan Ashanty kemudian melangkah ke jenjang pernikahan. Anang dan Ashanty kemudian menelurkan album Jodohku serta dua singel Menentukan Hati dan Jodohku. Pasangan Anang dan Ashanty dikaruniai dua orang anak, Arsy Addara Musicia Nurhermansyah dan Arsya Akbar Pemuda Hermansyah.Ahmad Dhani yang sejak kecil didukung untuk bermusik oleh lingkungan keluarganya menikah dengan Maia Estianty pada 1994.Nama Dhani yang semula besar bersama grup Dewa 19 telah mengorbitkan beberapa grup band besutannya leway Republik Cinta Management (RCM) seperti The Rock, T.R.I.A.D, MahaDewa, Mahadewi, Dewi Dewi, The Virgin, The Lucky Laki dan The Law.Maia Estianty sendiri sempat tampil lewat beberapa proyek duet antara lain Ratu (Maia dan Pinkan) yang kemudian berganti personel menjadi Maia dan Mulan. Setelah dua tahun bermusik bersama, kolaborasi Maia dan Mulan tak berjalan sukses lantaran cinta segitiga di antara mereka.Pada situasi pelik tersebut, Maia dan Dhani lalu bercerai. Tak lama setelahnya, Dhani dan Mulan diisukan menikah siri pada 2009. Mulan praktis menjadi artis Ahmad Dhani di RCM.Maia kemudian kembali bermusik dan sukses berduet dengan Mey Chan (MAIA). Kolaborasi Maia dan Mey Chan pun bertahan lama dari kolaborasi sebelumnya. Pada 2015, Mey Chan kemudian mengundurkan diri karena ikut dengan suaminya di Australia.Pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty dikaruniai tiga orang anak lelaki yakni Ahmad Al Ghazali, Ahmad El Jallaludin Rumi dan Abdul Qodir Jaelani.Sementara itu, buah pernikahan Dhani dan Mulan pun dikaruniai Safeea, Ahmad Hasil, dan Ahmad Syailendra Aerlangga.(DEV)