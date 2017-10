Mereka yang Wajib Disimak pada Hari Pertama Synchronize Festival 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Tanggal 6, 7 & 8 Oktober 2017 rasanya pantas disebut sebagai hari raya musik Indonesia. Melalui ajang bertajuk Synchronize Festival, 102 band tampil bergantian selama tiga hari.



Ini adalah tahun kedua penyelenggaraan Synchronize Festival, dalam perjalanannya festival ini menjadi barometer baru situasi terkini musik Indonesia.

Pada hari pertama penyelenggaraan, terdapat band-band menarik yang sayang jika dilewatkan penampilannya. Mari kita ulas!Terdapat lima panggung dalam festival ini. Setiap panggung tentu mewakili karakter tersendri dari apa yang ingin disampaikan oleh Synchronize Festival. Jika kalian datang selepas maghrib, sempatkan menuju District Stage, karena di sana tampil trio hijaber metal Voice of Baceprot. Aksi grup yang biasa disebut VoB ini dimulai pukul 18:30.Pada pukul 20:00, Adrian Yunan tampil di Gigs Stage. Seperti diketahui, Adrian sebelumnya dikenal sebagai bassist Efek Rumah Kaca. Dalam penampilannya kali ini, Adrian membawakan materi solo dari album perdananya, Sintas.Setelah itu, jangan sampai terlewatkan penampilan dari sang legenda Bob Tutupoly yang tampil berkolaborasi dengan Shadow Puppets. Mereka tampil di Forest Stage pukul 21:30. Bagi mereka yang ingin melewatkan suasana manis dengan pasangan, menonton Mocca di District Stage pada pukul 21:00 bisa jadi alternatif.Jelang tengah malam, tepatnya pada 23:30 akan tampil D’Essentials of Groove di Dynamic Stage. Ini adalah aksi panggung dari dua grup yang berkolaborasi bersama, yaitu Maliq & D’Essentials dan The Groove. Keduanya dikenal memiliki hari ulang tahun yang sama dan sempat menggelar konser perayaan ulang tahun bersama pula.Bagi Anda yang ingin melepaskan energi, menyaksikan penampilan Superman is Dead di Forest Stage pukul 23:30 dapat menjadi pilihan. Pada waktu yang beriringan, tampil pula grup pop-ska asal Cilacap, Tipe X, di Lake Stage.(ELG)