Rossa Mendapat Penghargaan 4 Patinum untuk Album New Chapter

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyanyi Rossa mendapat sertifikat 4 Platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) untuk album terbarunya, New Chapter. Di Indonesia, 1 Platinum setara dengan penjualan 30 ribu album. Itu berarti album New Chapter telah terjual 120 ribu kopi.



"Enggak nyangka saja masih bisa menjual ratusan ribu CD dalam waktu yang cukup singkat," kata Rossa dalam keterangan pers yang diterima Metrotvnews.com, Kamis (5/10/2017).

Prestasi serupa juga pernah diraih Rossa lewat album Love, Live and Music pada 2014.Selama 21 tahun berkarier di Indonesia, Rossa telah menjual lebih dari 5 juta album. Itu belum termasuk penjualan albumnya di luar negeri. Pada 2014 dia sempat merilis album Love, Live and Music dan lima album lainnya di Jepang.Saat ini, Rossa tengah mempersiapkan konser 21 tahun berkarya yang akan digelar di Esplanade, Singapore, pada 4 November 2017. Dalam konser bertajuk "The Journey of 21 Dazzling Years" itu Rossa akan membawakan lebih dari 20 lagu terbaiknya.(ELG)