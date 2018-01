Paramore Kembali Gelar Konser di Indonesia Februari 2018

Jakarta: Paramore kembali bertandang ke Indonesia. Band yang kini digawangi Hayley Williams, Taylor York dan Zac Farro akan memenuhi hasrat Parawhore (sebutan penggemar fanatik Paramore) Indonesia pada Jumat, 6 Februari mendatang di Indonesia Convention Exhibition (ICE) - BSD City BSD City Hall 5 & 6, Tangerang.



Konser ini merupakan bagian dari tur konser dalam rangka mempromosikan album kelima mereka, After Laughter yang dirilis pada 12 Mei 2017. Beberapa hitsmaker dalam album tersebut antara lain Told You So, Hard Times, dan Fake Happy.

Kehadiran Paramore di Indonesia digagas oleh promotor MCM Live, Sonic Live Asia, Gud Live dan POP Inc. yang bekerjasama berkomunikasi intensif selama beberapa tahun belakangan untuk menghadirkan Paramore. Nantinya, konser Paramore akan diusung lewat konsep baru."Kerja keras kami tak lepas dari sebuah komitmen kecil kami membawa 'World Class Experience'," kata Oktober Surbakti, perwakilan dari pihak MCM Live melalui siaran pers kepada Medcom.id."Kami sangat bangga mengetahui bahwa kerja keras kami akan menuai hasil yang besar. Pencapaian ini juga tak lepas dari kerjasama team yang solid dari orang-orang terbaik Indonesia," tambah Celestinus Febrianto, perwakilan dari Sonic Live Asia.Pada Tur Three yang digelar 20 Januari lalu, Paramore menambahkan beberapa setlist dari album terbarunya seperti Idle Worship, Pool, dan No Friend. Nantinya, pada konser Tour Four Paramore akan menambahkan beberapa lagu lain dari permintaan para penggemar.Harga tiket konser Paramore dibagi dalam dua kategori: Festival A (Rp1.500.000,-) dan Festival B (Rp1.250.000,-). Untuk saat ini, tiket dijual terbatas melalui laman id.bookmyshow.com.Sebelumnya, grup band asal Tennessee ini sempat menyambangi Indonesia lewat gelaran panggung di Garuda Wisnu Kencana (GWK) dan Pantai Karnaval, Ancol, Jakarta pada 2011 lalu.(DEV)