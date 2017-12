Chris Brown Berkolaborasi dengan Agnez Mo

Jakarta: Agnez Mo resmi melepas singel baru hasil kolaborasi dengan Chris Brown, berjudul On Purpose. Menariknya, kolaborasi itu dirilis dalam album Brown, Heartbreak on a Full Moon versi deluxe.



Heartbreak on a Fulll Moon merupakan album yang panjang, total terdapat 45 track dalam album itu yang terbagi dalam dua cakram padat. Album ini merupakan album studio kedelapan dalam karier Brown, yang versi regulernya dirilis pada 31 Oktober lalu.

Versi deluxe album ini mendapat tambahan 12 lagu dengan konsep tambahan, Deluxe Edition: Cuffing Season - 12 Days of Christmas.Kolaborasi ini cukup mengejutkan, bisa dibilang ini menjadi bukti keseriusan dan pencapaian karier Agnez Mo sebagai penyanyi internasional.Heartbreak on a Full Moon mendapat sertifikasi dari asosiasi industri rekaman Amerika Serikat karena album ini berhasil menjual lebih dari 500 ribu di pasar AS.Pada Oktober lalu Agnez juga merilis album internasional perdananya, X.(ELG)