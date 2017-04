Grace Sahertian Perkenalkan Singel Fallin’

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyanyi solo asal Bandung, Grace Sahertian, mencuri perhatian lewat karakter vokal yang memikat. Setelah merilis singel perdana, Better To Love dari Album HELA, pada Agustus 2016, Grace kembali dengan singel baru berjudul Fallin’.



Fallin’ ditulis oleh Grace atas pengalaman pribadi, di mana dia menemukan kebahagiaan bersama seorang pria, meski dalam mimpi. Hal itu tersurat pada lirik, “I choose to dream forever,” yang menggambarkan perasaan mendalam pada hubungan tak nyata.

Grace melibatkan Tesla Manaf yang bertindak sebagai penata musik sekaligus produser dalam lagu ini.Guna menyemarakan perilisan Fallin’, Grace membuat aktivitas di media sosial dengan tanda pagar #FeelinOfFallin. Tiga kunci yang setali dengan singel Fallin’, yaitu affection, fragile, dan longing, menjadi dasar bagi mereka yang inign mengirimkan karya, apapun bentuknya. Mulai dari karya fotografi, videografi, ilustrasi, puisi, dan lainnya. Karya terpilih diunggah ke situs resmi Grace, www.gracesahertian.comVideo musik Fallin’ dikerjakan oleh Lukman Hakim dan Gemala Juwita. Proses syuting video musik itu dilakukan di Dago Heuvel, Ciburial, Bandung.(ELG)